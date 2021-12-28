Ближайшей целью роста индекса S&P 500 может стать уровень 4850п - BCS Express

Ближайшей целью роста индекса S&P 500 во время "ралли Санта-Клауса" может стать уровень 4850 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На рынке акций США началось так называемое "ралли Санта-Клауса". Это подъем фондового рынка в период между католическим Рождеством и Новым годом и 2 дня после праздников. Индекс S&P 500 в понедельник в 78 раз за текущий год переписал исторический максимум, поднявшись к 4790 пунктам. Все 11 основных секторов завершали сессию в плюсе. В качестве ближайшей цели по индексу можно выделить уровень 4850 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании.

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