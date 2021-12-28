"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций банка ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 27% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем представленную отчетность банка ноябрь и 11 месяцев года по МСФО позитивно. ВТБ показал уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности, а также досрочно выполнив цель по прибыли в 2021 году свыше 300 млрд руб. Руководство банка подтвердило, что по-прежнему планируют направить на дивидендные выплаты по итогам завершающегося года 50% чистой прибыли, причем выплаты могут быть разбиты на два равных транша (в III и IV кварталах 2022 года), чтобы ослабить давление на капитал. По нашим оценкам, размер дивиденда по обыкновенным акциям ВТБ по итогам 2021 года может составить 0,0063 руб., а дивидендная доходность может достичь 13,3%. Отметим также, что акции ВТБ остаются заметно недооцененными по мультипликаторам по сравнению с банками России и развивающихся рынков, и позитивные фундаментальные драйверы для их дальнейшей переоценки, на наш взгляд, сохраняются", - пишет эксперт Игорь Додонов.

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