Возможен рост индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе - BCS Express

Индекс Мосбиржи может продолжить рост в диапазоне до 3800 пунктов в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Учитывая неплохой внешний фон, индекс Мосбиржи еще может продолжить подъем в диапазоне от 3700 до 3800 пунктов. Что касается среднесрочных перспектив, то более-менее важная область сопротивления проходит лишь в районе 4000-4050 пунктов, однако в декабре до нее котировки уже вряд ли успеют добраться, - пишет аналитик инвесткомпании. - Общий положительный взгляд сохраняется в целом по "голубым фишкам". При этом по-прежнему выделяем акции нефтегазового и банковского секторов. До конца торговой недели активность участников останется относительно невысокой. Важных корпоративных новостей не ожидается. Тем не менее удержание длинных позиций выглядит оправданным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.