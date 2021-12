S&P 500 вновь обновил рекорд

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в понедельник. Рынки акций крупнейших стран АТР растут во вторник. Нефть продолжает слабо дорожать во вторник.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 по итогам сессии достиг рекордной отметки в истории в 69-й раз с начала года.

Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей в отношении рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

"Мы в целом ожидаем тихих торгов, где главными факторами будут новости про "омикрон" и закрытие позиций в конце года (скорее всего, такая ситуация будет наблюдаться всю неделю)", - написал аналитик Sevens Report Том Эссейе.

"Любые данные, подтверждающие, что штамм "омикрон" не так опасен, как предыдущие, помогут акциям продлить ралли в конце года, тогда как новости о локдаунах станут негативным фактором", - добавил аналитик.

Из-за пандемии и плохой погоды американские авиакомпании отменили свыше 3 тыс. рейсов на прошлой неделе и перенесли еще несколько тысяч. Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. по итогам торгов в понедельник подешевели на 0,7% и 0,8% соответственно.

Также в минусе завершили сессию бумаги операторов круизных лайнеров Carnival Corp. (SPB: CCL) и Royal Caribbean Group, подешевевшие на 1,2% и 1,4% соответственно.

Тем временем цена акций производителей микрочипов Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. и NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) подскочила на 5,6% и 4,4%.

Энергетические компании также завершили торги в положительной зоне вслед за подъемом цен на нефть. Акции APA Corp. подорожали на 7,3%, Devon Energy (SPB: DVN) Corp. - на 6,1%, Diamondback Energy (SPB: FANG) Inc. - на 4,9%.

Котировки акций GoDaddy Inc. (SPB: GDDY) подскочили на 8,4% после сообщения WSJ о том, что инвесткомпания Starboard Value LP стала владельцем 6,5%-й доли в ведущем в мире регистраторе доменных имен в интернете. Starboard известна как активист-инвестор - после покупки доли в компании она зачастую настаивает на включении своего представителя в совет директоров и добивается увеличения рентабельности и прочих показателей.

Капитализация FactSet Research Systems (SPB: FDS) Inc. поднялась на 1,3% на новости о приобретении бизнеса CUSIP Global Services у S&P Global Inc. (SPB: SPGI) за $1,925 млрд, а акции News Corp. (SPB: NWS) выросли на 1,1% после сообщения о покупке у IHS Markit (SPB: INFO) бизнеса Base Chemicals за $295 млн.

Между тем акции фармкомпании BridgeBio Pharma Inc. рухнули на 72% после неудачных результатов клинических испытаний препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Acoramidis (Акорамидис).

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 251,82 пункта (0,98%) и достиг 36302,38 пункта, остановившись в 0,4% от рекордного максимума.

Лидерами роста стали бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,06%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+2,00%) и Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) (+1,96%), а самое сильное снижение продемонстрировали бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-0,71%), Boeing Co. (SPB: BA) (-0,64%) и Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-0,32%).

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 65,40 пункта (1,38%) - до 4791,19 пункта.

Nasdaq Composite поднялся по итогам сессии на 217,89 пункта (1,39%), составив на закрытие 15871,26 пункта, что является рекордным значением с середины ноября.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник растут, следуя динамике фондовых индексов США на закрытие торговой сессии в понедельник, по итогам которой Standard & Poor's 500 обновил рекорд в 69-й раз с начала года.

Наиболее впечатляющие темпы роста демонстрирует японский Nikkei, который к 8:15 МСК прибавил 1,1%.

Свежая порция статданных министерства экономики, торговли и промышленности Японии показала, что объем промпроизводства страны в прошлом месяце стал максимальным на фоне восстановления активности в японском автомобильном секторе из-за ослабления проблем в цепочках поставок компонентов.

Промпроизводство в ноябре выросло на 7,2% по сравнению с октябрем. Аналитики предполагали менее сильный рост - на 4,8%.

Между тем доклад министерства внутренних дел и связи свидетельствует о том, что уровень безработицы в Японии в ноябре увеличился впервые за полгода и составил 2,8% против 2,7% в октябре. Аналитики ожидали сохранения показателя на октябрьском уровне.

На японской бирже наиболее всего растут котировки акций технологических компаний - бумаги Lasertec дорожают на 3,6%, Tokyo Electron - на 1,9%. Капитализация инвесткомпании SoftBank увеличивается на 1,3%, рекрутинговой Recruit Holdings - на 1,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:30 МСК поднялся на 0,05%, шанхайский Shanghai Composite почти не меняется по сравнению с уровнем завершения предыдущей сессии.

На гонконгской бирже бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 2,5% Meituan - на 2%, производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. - на 1%. В лидеры падения также выходят акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,1%) и BYD Co. Ltd. (-2%).

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК прибавил 0,2%.

Капитализация производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. снижается на 0,5%. Цена акций производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличивается на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,2%.

Биржи Австралии закрыты в связи с Днем подарков.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут в ходе азиатских торгов во вторник после резкого подъема накануне, случившегося несмотря на опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $78,65 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подскочили в цене на $2,46 (3,2%) - до $78,6 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,75 за баррель, поднявшись на $0,17 (0,22%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,78 (2,4%) и составила $75,57 за баррель.

Как стало известно накануне, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты". Между тем в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Несмотря на такие тревожные цифры и отмены тысяч авиарейсов в США, американцы активно путешествовали в рождественские выходные, отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф, что является позитивным сигналом для спроса на топливо.

Тем временем на рынке контрактов на Brent вновь установилась ситуация, именуемая бэквордацией - февральский фьючерс в понедельник стоил дороже мартовского примерно на 38 центов. На прошлой неделе фронт-фьючерс торговался с 10-центовым дисконтом к контракту с поставкой в следующем месяце.