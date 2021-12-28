Рубль во вторник утром незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 28 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов Московской биржи во вторник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,4 - 73,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,46 руб./$1 (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,2025 руб./EUR1 (+3,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,97 коп. к уровню закрытия 27 декабря, до 77,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,71 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,62 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 28 декабря обусловлены неоднозначными сигналами, которые поступают с мировых рынков капитала. На нефтяных площадках наметилась тенденция к коррекции после роста накануне. При этом позитивным фактором для российской нацвалюты является относительно возросший аппетит к рисковым активам у инвесторов после рождественского затишья.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $78,66 за баррель, что лишь на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,74 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие рынка 27 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют либо положительную, либо боковую динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,13%, китайский CSI300 символически прибавляет 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в понедельник. При этом текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики.

Эксперты прогнозируют на ближайшую неделю тихую ситуацию на рынках, где главными факторами будут новости про "омикрон" и закрытие позиций в конце года. Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.