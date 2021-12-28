Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 28 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник не продемонстрируют, скорее всего, ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; стабильной ситуации на рынке также будет способствовать отсутствие новых сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 по итогам сессии достиг рекордной отметки в истории в 69-й раз с начала года. Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей в отношении рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром преимущественно демонстрируют уже боковую динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 1%, при этом китайский CSI 300 растет всего на 0,07%, южнокорейский Kospi - на 0,08%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,14% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной отрицательной коррекции на фондовом рынке США во вторник.

В свою очередь цены на нефть после заметного скачка накануне в ходе утренних торгов 28 декабря продолжают умеренно повышаться, но в дальнейшем в ходе торгов не исключена отрицательная коррекция. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $78,88 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,86 за баррель, прибавив 0,38% по отношению к закрытию 27 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,962 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,571 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 декабря вырос на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (25-27 декабря) 0,25%, поднявшись до 734,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-002Р-01" (+1,5%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,66%) и "РЖД-001P-20R" (+0,64%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,1%), "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-0,07%) и "АФК Система-1P-19" (-0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 1,5 года в размере 14,2% годовых. Сбор заявок проходил с 21 по 27 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.

Сбербанк (MOEX: SBER) планирует в январе провести сбор заявок на три выпуска субординированных облигаций: серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах. Сбор заявок пройдет с 10:00 МСК 17 января до 15:00 МСК 20 января. Ориентир ставки 1-го купона бондов в евро - около 2% годовых, в рублях - около 9,8% годовых, в долларах - около 3,55% годовых. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Номинал одной облигации, номинированной в евро, - 125 тыс. евро, в рублях - 10 млн рублей, в долларах - $150 тыс. По выпускам предусмотрен колл-опцион по инициативе эмитента через 5 лет или в случае решения ЦБ о невключении или исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала. Облигации размещаются по закрытой подписке. Техразмещение запланировано на 21 января.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел средства в счет выплаты по 12-му купону облигаций "Роснано" серии БО-П01 без госгарантии. Размер выплат на одну облигацию составит 23,06 рубля. Компания разместила 5-летние облигации на 10 млрд рублей в декабре 2018 года по ставке квартального купона 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Ставка выплаченного купона составила 9,25% годовых. В апреле текущего года стало известно, что владельцы облигаций "Роснано" серии БО-П01 вправе требовать досрочного погашения принадлежавших им бумаг. Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения, - нарушение "Роснано" ковенант, а именно "снижение показателя "средний коэффициент ликвидности" ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов, каждый из которых составляет 12 месяцев, подряд". Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Требования о погашении могут быть предъявлены в течение 335 дней начиная с 7 апреля (дата раскрытия эмитентом информации о возникновении права досрочного погашения). Таким образом, период предъявления к "досрочке" заканчивается 7 марта 2022 года, а дата исполнения -16 марта 2022 года. Никаких сведений о предъявленных к досрочному погашению бумагах "Роснано" не раскрывало. Выплата по купону этого выпуска станет в текущем году последним подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга.