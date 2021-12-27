Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на фоне завершения пика налоговых выплат месяца

Москва. 27 декабря. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, напротив, растерял часть роста к бивалютной корзине на фоне завершения пика налоговых платежей декабря, поддержкой ему продолжают выступать некоторая разрядка геополитической обстановки вокруг России и возобновившая рост нефть.

Курс доллара США составил 73,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,23 руб./EUR1, подешевев на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,2 копейки - до 77,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. В понедельник завершился пик налоговых выплат месяца, но рубль продолжает отыгрывать тему ослабления геополитических рисков. Кроме того, поддержкой ему выступает развернувшаяся вверх нефть.

В понедельник стало известно, что Южный военный округ (ЮВО) России возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях. Это, в частности, касается войск, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани.

Западный военный округ (ЗВО) также сообщил о завершении учений в полевых условиях военнослужащих общевойсковой армии в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и выражали по этому поводу озабоченность.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения Совета Россия-НАТО 12 января. По его словам, детали встречи пока дорабатываются по дипломатическим каналам, так как "это будут важные переговоры, весьма и весьма ответственные".

Ранее в понедельник агентство ДПА со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщило, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.

Это заседание может стать первым за два с половиной года, отметило ДПА.

Песков также прокомментировал американские санкции в отношении России, а также ограничения, которые существуют у американского президента. По его словам, президент США ограничен законами Конгресса, поэтому не может легко отменить санкции, но Россия прекрасно осознает, что с этими ограничениями ей жить еще очень долго.

В пятницу были закрыты рынки США и Германии, а торги на других европейских биржах были укороченными. В понедельник не работают биржи Гонконга, Австралии и Великобритании.

Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано каких-либо отчетностей или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей с рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

На выходных во Франции впервые с начала пандемии количество заражений за сутки превысило 100 тыс. случаев. Президент страны Эммануэль Макрон, как ожидается, в понедельник проведет заседания правительства и специального комитета по здравоохранению, в ходе которых будет обсуждаться необходимость введения ограничительных мер во Франции, сообщает Trading Economics.

Между тем в Италии третий день подряд за время рождественских праздников был побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Правительство страны запретило все общественные мероприятия по случаю Рождества и Нового года, а также ввело обязательное ношение масок на улице.

Цены на нефть эталонных марок снова растут вечером в понедельник в ходе волатильной торговой сессии. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $78,71 за баррель, что на 3,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,84 за баррель, что на 2,78% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Цены на нефть, упавшие более чем на 10% 26 ноября, когда впервые появились сообщения о выявлении нового штамма коронавируса, оправились от потерь в ходе прошлой недели на фоне публикации исследований ученых о том, что "омикрон" не вызывает столь серьезных последствий, как предполагалось ранее.

Дополнительным драйвером роста является сохранение ситуации на рынке, при которой спрос на нефть восстанавливается, но предложение остается ограниченным из-за политики стран ОПЕК+.

Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранской ядерной программе, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. В ходе этих консультаций планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Русецкий, последние торговые сессии российский рубль выглядит достаточно крепко, так как негативный фон остается незамеченным, несмотря на падение российского рынка акций и цен на нефть с начала месяца. "Последние торговые сессии российский рубль выглядит достаточно крепко. Негативный фон остается незамеченным, несмотря на падение российского рынка акций и цен на нефть с начала месяца. Российский рубль на 6-м месте из 24 валют развивающихся стран по динамике. В понедельник заканчивается период выплаты НДС, акцизов и НДПИ, ориентир - 1,5 трлн рублей. В следующие несколько недель курс будет определяться в основном котировками на нефть. При этом волатильность на рынке будет высокой, так как ликвидность будет отсутствовать", - считает Русецкий.

"...Потенциал укрепления рубля на этой неделе представляется достаточно ограниченным - порядка 1-1,5%. Таким образом, можно ожидать курса российской валюты на уровне около 72-73 к доллару и 82-83 - к евро. С большой вероятностью, геополитическая напряженность станет для граждан поводом конвертировать в иностранную валюту часть предновогодних выплат. Укрепление рубля может продолжиться и в первые недели нового года. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и от спекулятивных операций. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта", - отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 декабря на 4,43 копейки, до 73,2329 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,63 копейки, до 82,9363 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 6,04 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3699 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 1,9 копейки и составил 73,4215 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 794,616 млн, из которых $741,561 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 53,055 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 10,93 копейки, до 83,0007 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 3,21 копейки и составил 83,1347 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR765,339 млн, из которых EUR299,499 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR465,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 8,73% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. каждая - до 9,05% и 9,53% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п., поднявшись до 9,68% годовых.