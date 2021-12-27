.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на фоне завершения пика налоговых выплат месяца
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в ноябре в России составил 7%
В ноябре рост промпроизводства в РФ замедлился до 7% после 7,4% в октябре, сообщил Росстат. По отношению к ноябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 5,9%. Экономисты прогнозировали подъем на 5,7%
 
РФ может повысить ставку для пользователей льготных режимов
Россия может повысить налог на прибыль крупнейших пользователей низконалоговых режимов до 15% по эффективной ставке, чтобы избежать перетекания национальных налоговых потоков в зарубежные бюджеты. Такую опцию Организация экономического...
 
Авиакомпании откажутся от повышения тарифов в 2022 году
Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019 года и могут остаться на таком уровне и в 2022 году, считают в отрасли. Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции...
 
За полтора года прекратили работу около 40% фитнес-клубов
По итогам 2021 года в целом по России закрылось 15–20% фитнес-клубов, что примерно соответствует прошлогодней кризисной динамике, когда с рынка ушли 20% игроков. Такие оценки дает Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), пишет "Коммерсант"....
 
27 декабря 2021 года 19:45

Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на фоне завершения пика налоговых выплат месяца

Москва. 27 декабря. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, напротив, растерял часть роста к бивалютной корзине на фоне завершения пика налоговых платежей декабря, поддержкой ему продолжают выступать некоторая разрядка геополитической обстановки вокруг России и возобновившая рост нефть.

Курс доллара США составил 73,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,23 руб./EUR1, подешевев на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,2 копейки - до 77,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. В понедельник завершился пик налоговых выплат месяца, но рубль продолжает отыгрывать тему ослабления геополитических рисков. Кроме того, поддержкой ему выступает развернувшаяся вверх нефть.

В понедельник стало известно, что Южный военный округ (ЮВО) России возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях. Это, в частности, касается войск, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани.

Западный военный округ (ЗВО) также сообщил о завершении учений в полевых условиях военнослужащих общевойсковой армии в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и выражали по этому поводу озабоченность.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения Совета Россия-НАТО 12 января. По его словам, детали встречи пока дорабатываются по дипломатическим каналам, так как "это будут важные переговоры, весьма и весьма ответственные".

Ранее в понедельник агентство ДПА со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщило, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.

Это заседание может стать первым за два с половиной года, отметило ДПА.

Песков также прокомментировал американские санкции в отношении России, а также ограничения, которые существуют у американского президента. По его словам, президент США ограничен законами Конгресса, поэтому не может легко отменить санкции, но Россия прекрасно осознает, что с этими ограничениями ей жить еще очень долго.

В пятницу были закрыты рынки США и Германии, а торги на других европейских биржах были укороченными. В понедельник не работают биржи Гонконга, Австралии и Великобритании.

Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано каких-либо отчетностей или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей с рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

На выходных во Франции впервые с начала пандемии количество заражений за сутки превысило 100 тыс. случаев. Президент страны Эммануэль Макрон, как ожидается, в понедельник проведет заседания правительства и специального комитета по здравоохранению, в ходе которых будет обсуждаться необходимость введения ограничительных мер во Франции, сообщает Trading Economics.

Между тем в Италии третий день подряд за время рождественских праздников был побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Правительство страны запретило все общественные мероприятия по случаю Рождества и Нового года, а также ввело обязательное ношение масок на улице.

Цены на нефть эталонных марок снова растут вечером в понедельник в ходе волатильной торговой сессии. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $78,71 за баррель, что на 3,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,84 за баррель, что на 2,78% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Цены на нефть, упавшие более чем на 10% 26 ноября, когда впервые появились сообщения о выявлении нового штамма коронавируса, оправились от потерь в ходе прошлой недели на фоне публикации исследований ученых о том, что "омикрон" не вызывает столь серьезных последствий, как предполагалось ранее.

Дополнительным драйвером роста является сохранение ситуации на рынке, при которой спрос на нефть восстанавливается, но предложение остается ограниченным из-за политики стран ОПЕК+.

Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранской ядерной программе, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. В ходе этих консультаций планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Русецкий, последние торговые сессии российский рубль выглядит достаточно крепко, так как негативный фон остается незамеченным, несмотря на падение российского рынка акций и цен на нефть с начала месяца. "Последние торговые сессии российский рубль выглядит достаточно крепко. Негативный фон остается незамеченным, несмотря на падение российского рынка акций и цен на нефть с начала месяца. Российский рубль на 6-м месте из 24 валют развивающихся стран по динамике. В понедельник заканчивается период выплаты НДС, акцизов и НДПИ, ориентир - 1,5 трлн рублей. В следующие несколько недель курс будет определяться в основном котировками на нефть. При этом волатильность на рынке будет высокой, так как ликвидность будет отсутствовать", - считает Русецкий.

"...Потенциал укрепления рубля на этой неделе представляется достаточно ограниченным - порядка 1-1,5%. Таким образом, можно ожидать курса российской валюты на уровне около 72-73 к доллару и 82-83 - к евро. С большой вероятностью, геополитическая напряженность станет для граждан поводом конвертировать в иностранную валюту часть предновогодних выплат. Укрепление рубля может продолжиться и в первые недели нового года. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и от спекулятивных операций. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта", - отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 декабря на 4,43 копейки, до 73,2329 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,63 копейки, до 82,9363 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 6,04 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3699 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 1,9 копейки и составил 73,4215 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 794,616 млн, из которых $741,561 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 53,055 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 10,93 копейки, до 83,0007 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 3,21 копейки и составил 83,1347 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR765,339 млн, из которых EUR299,499 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR465,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 8,73% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. каждая - до 9,05% и 9,53% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п., поднявшись до 9,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 декабря 2021 года 19:41
Рынок акций РФ превысил 3740п по индексу Мосбиржи на ослаблении геополитических рисков
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ начал предновогоднюю неделю с роста благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности вокруг России и известий о запланированном заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а также на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent выше $78 за баррель). Индекс Мосбиржи превысил 3740 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа", упали после отсечки промежуточных дивидендов бумаги "Газпром нефти".    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:56
"Финам" рекомендует покупать акции Snap с целью $65,70
"Финам" рекомендует держать акции Snap Inc. с прогнозной ценой $65,70 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 34,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции Snap Inc. могут быть интересны для покупки, несмотря на их просадку на...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:31
Курс рубля, скорее всего, составит 72-73 руб./$1 к концу недели - Банк "Открытие"
Курс рубля, скорее всего, составит 72-73 руб./$1 к концу недели, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Потенциал укрепления рубля на этой неделе представляется достаточно ограниченным - порядка 1-1,5%. Таким образом, можно...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:02
"Финам" рекомендует держать акции Home Depot с прогнозной ценой $427,84
"Финам" рекомендует держать акции Home Depot Inc. с прогнозной ценой $427,84 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Сеть Home Depot показала хорошие операционные результаты во время...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 17:41
Вероятно небольшое укрепление рубля в 1К22 - Sber CIB
Вероятно небольшое укрепление курса рубля в первом квартале следующего года, полагают аналитики Sber CIB. "Несмотря на геополитические риски, рубль, вероятно, немного укрепится в начале следующего года благодаря повышению ставки ЦБ, замедлению инфляции и высоким ценам на газ. Поддержит...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 17:21
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Роснефть 001Р-04, МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Корпоративные бумаги опережали ОФЗ на...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 16:49
Вероятно снижение цены платины до $1700/унц., палладия - до $940/унц. в начале 2022г - Sber CIB
Вероятно снижение цен на платину и палладий в начале 2022 года до $1700 и $940 за тройскую унцию соответственно, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. "Предложение на рынке драгоценных металлов возрастёт в связи с восстановлением добычи в ЮАР. Спрос при этом останется ограниченным, и в...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 16:17
Долгосрочная перспектива акций Disney умеренно позитивна - BCS Express
Долгосрочная перспектива акций Walt Disney Co. остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Даже учитывая все возможные риски, долгосрочная перспектива бумаг Disney остается умеренно позитивной. Текущие уровни интересны для входа в позицию, но есть риски еще большего...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 15:51
BCS назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская". Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 15:50
Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря снижению геополитических рисков вокруг РФ и налоговым выплатам
Москва. 27 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ослаблению геополитической обстановки вокруг России и последним налоговым выплатам декабря.    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 15:26
"Финам" поднял рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать"
"Финам" поднял рекомендацию для акций "АЛРОСА" с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была установлена экспертами в 119,2 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 14:56
BCS назвал топ-5 акций США для покупок на средне- и долгосрочную перспективу
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США для покупок на средне- и долгосрочную перспективу, в который вошли DuPont, Blackrock, Cigna, T-Mobile и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании. Отраслевые аналитики ожидают роста прибыли на акцию одного из крупнейших химических...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 760 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 760 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 550 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты полагают, что...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 14:16
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4679-4773п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4679-4773 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 сменил направление движения, устремившись к верхней границе восходящего канала после преодоления сопротивления...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 13:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pinterest с целью $47,8
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pinterest Inc. с целевой ценой $47,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,7%, стоп-приказ: $33,16, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Как ожидается, выручка...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.