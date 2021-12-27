Рынок акций РФ превысил 3740п по индексу Мосбиржи на ослаблении геополитических рисков

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ начал предновогоднюю неделю с роста благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности вокруг России и известий о запланированном заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а также на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent выше $78 за баррель). Индекс Мосбиржи превысил 3740 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа", упали после отсечки промежуточных дивидендов бумаги "Газпром нефти".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3740,63 пункта (+1%), индекс РТС - 1602,91 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,8%.

Доллар снизился до 73,53 руб./$1 (-0,12 руб.).

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года, сообщило агентство ДПА со ссылкой на натовскую пресс-службу. Это заседание может стать первым за два с половиной года, отмечает ДПА.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась полагает, что предложения, сделанные Москвой НАТО по гарантиям безопасности, снизят напряженность на восточном фланге ответственности ОДКБ.

Тем временем, Южный военный округ (ЮВО) России возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях. Это, в частности, касается войск, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%).

ВТБ в ноябре получил 28,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, из них 26,8 млрд рублей пришлось на доходы от продажи акций "Магнита", заявил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов. В целом за 11 месяцев 2021 года банк заработал рекордные 308,8 млрд рублей по МСФО, показав рентабельность капитала на уровне 17,2% и досрочно выполнив цель по прибыли свыше 300 млрд рублей.

ВТБ в ноябре продал 17,3% акций "Магнита", которые банк приобрел в 2018 году у Сергея Галицкого. "Чистый эффект от продажи "Магнита" - 26,8 млрд рублей. По сути, значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки", - пояснил топ-менеджер.

Снизились из-за отсечки дивидендов на бирже акции "Газпром нефти" (-6,4%, до 526,25 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 40 рублей на бумагу), также просели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российские акции подорожали, воспользовавшись смягчением геополитических рисков - глава НАТО предложил провести встречу в формате Россия-НАТО уже 12 января для обсуждения накопившихся противоречий. Активность торговли была достаточно низкая, так как далеко не все европейские площадки работают в понедельник. Внешний фон ближе к открытию торгов в США начал улучшаться, подорожала нефть, снизились цены на газ на ожиданиях прибытия танкеров с СПГ в Европу из США.

В Европе покупателей акций продолжает сдерживать неопределенность ситуации с распространением штамма omicron. С одной стороны, он оказался менее опасным, чем предыдущие штаммы, но с другой - потенциал его распространения значительно выше. Во Франции и Великобритании регистрируют более 100 тыс. случаев в день при весьма высоких уровнях вакцинации. Пока власти в Европе не торопятся с введением ограничительных мер, чтобы не испортить праздники избирателям, но при дальнейшем ухудшении ситуации к этому могут вернуться уже в начале 2022 года.

В то же время штамм omicron не испугал американский рынок, который продолжил подъем после рождественских праздников, а низкая активность торгов не помешала индексу S&P 500 обновить исторический максимум.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что внешний фон и выросшие цены на нефть благоприятствовали активности покупателей в понедельник. Участники торгов ждут намеченных на январь переговоров между Россией и США, которые способны снизить геополитическую неопределенность. При этом сдерживающим фактором остается стремительное распространение в мире "омикрон"-штамма коронавируса, из-за чего сохраняется вероятность введения новых локдаунов.

Взгляд на вторник - нейтрально-позитивный. Активность инвесторов по мере приближения праздников продолжит снижаться. В фокусе внимания - пандемия, геополитика, сырьевые цены. Индекс МосБиржи 28 декабря продолжит движение в коридоре 3690-3790 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в минувшие выходные антирекорды по количеству новых случаев заражения COVID-19 были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии. Высокие темпы заражений коронавирусной инфекцией в последние дни также наблюдаются в США, Китае и ряде других азиатских стран. С другой стороны, сообщения о том, что "омикрон" является заметно менее опасным, чем предыдущие версии коронавируса, позволяют надеяться, что текущую волну пандемии ведущим странам удастся пройти без введения жестких локдаунов.

Российским акциям определенную поддержку оказывает стабилизация геополитического фона на сообщениях о готовящемся в начале следующего года заседании совета Россия-НАТО.

С технической точки зрения индекс МосБиржи на дневном графике смог удержаться выше уровня 3700 пунктов. Можно ожидать продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 3800 пунктов, считает Додонов.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефтяные трейдеры под конец календарного года воздерживаются от резких действий, в следующий вторник, 4 января, рынок ждет очередного заседания ОПЕК+. Альянс, как ожидается, решит, продолжать ли увеличение добычи на 400 тыс. б/с. Кроме того, Япония начала продажу нефти из стратегических резервов для снижения цен. Ранее свои стратегические запасы распечатали США, Великобритания и Южная Корея.

Перспективы мировой экономики в условиях распространения нового штамма коронавируса остаются неопределенными, хотя в последнее время опасения по этому поводу несколько ослабли. "Омикрон", по данным исследований, оказался не столь опасным, как другие штаммы. Индекс МосБиржи закрепляется выше уровня 3700 пунктов, что позволяет рассчитывать на новую попытку отскока с ближайшей целью 3800 пунктов. В последнюю неделю года оптимизм сможет вернуться на российский рынок в отсутствие новых порций санкционной риторики, считает Абелев.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ начал предновогоднюю неделю с уверенного роста, поскольку за выходные ничего плохого не произошло. Наоборот, со стороны НАТО появилось предложение провести первое за последние два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО уже 12 января. Возможно, Запад стал понимать, что нельзя до бесконечности "дразнить медведя" и загонять его в угол, особенно когда последний откровенно начинает злиться - можно просто не успеть убежать.

От американского рынка акций стоит ждать основной поддержки российским инвесторам. Можно говорить о том, что рождественское ралли состоялось, теперь фондовая Америка может продолжить традиционный предновогодний рост с переписыванием исторических максимумов.

Не исключено, что индекс МосБиржи на неделе будет тестировать отметку 3800 пунктов, которая сейчас выступает сопротивлением. Но пока от среднесрочных покупок "широким фронтом" стоит воздержаться, политические и военные риски все еще высоки, безопаснее дождаться их разрешения.

Под конец года возрастет спрос на валюту для хеджирования рисков по рублевым активам, да и часть свободных средств многие инвесторы предпочтут перевести в доллар. Если рынок не получит каких-то новых позитивных новостей, то можно ждать начала ослабления рубля уже в понедельник вечером, считает Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, биржи Гонконга и Австралии закрыты), в Европе индексы развернулись вверх после утренней просадки (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%), "плюсуют" Штаты (индексы растут на 0,4-1,1%).

Тревоги по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" сохраняются. В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Авиакомпании по всему миру отменили в общей сложности около 5,9 тыс. авиарейсов начиная с 24 декабря из-за распространения COVID-19, сообщают зарубежные СМИ. В частности, поступили данные об отмене в воскресенье более 1,5 тыс. рейсов, сообщил итальянский телеканал TGcom24 со ссылкой на данные портала Flightaware.

Нефтяной рынок с появлением игроков из США ускорил подъем. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $78,24 за баррель (+2,8% и -0,9% в пятницу), фьючерс на WTI стоит $75,32 за баррель (+2,1% к уровню четверга, в пятницу торги не проводились).

Япония тем временем объявила, что приступит к реализации нефти из стратегических резервов и на первом этапе продаст 100 тыс. килолитров (629 тыс. баррелей). В дальнейшем министерство торговли планирует объявить о дополнительном высвобождении резервов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+39,7% и +39,8% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+33,6%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+17,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+11,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,2%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+7,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,9%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+3,7%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+3,3%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,4% и -3,3% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,2%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-2,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 53,72 млрд рублей (из них 9,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,92 млрд рублей на акции "Норникеля").