Курс рубля, скорее всего, составит 72-73 руб./$1 к концу недели - Банк "Открытие"

Курс рубля, скорее всего, составит 72-73 руб./$1 к концу недели, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Потенциал укрепления рубля на этой неделе представляется достаточно ограниченным - порядка 1-1,5%. Таким образом, можно ожидать курса российской валюты на уровне около 72-73 к доллару и 82-83 - к евро. С большой вероятностью геополитическая напряженность станет для граждан поводом конвертировать в иностранную валюту часть предновогодних выплат", - прогнозирует Петроневич.

По мнению эксперта, укрепление рубля может продолжиться и в первые недели нового года. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и от спекулятивных операций, полагает он.

"Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, в течение 2022г будут только расти. Высокий уровень ставок должен препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков", - отмечает стратег банка.

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