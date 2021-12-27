Вероятно небольшое укрепление рубля в 1К22 - Sber CIB

Вероятно небольшое укрепление курса рубля в первом квартале следующего года, полагают аналитики Sber CIB.

"Несмотря на геополитические риски, рубль, вероятно, немного укрепится в начале следующего года благодаря повышению ставки ЦБ, замедлению инфляции и высоким ценам на газ. Поддержит национальную валюту и ожидаемое сокращение покупок валюты в рамках бюджетного правила в связи с инвестициями из ФНБ", - отмечают эксперты инвестбанка в аналитическом материале.

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