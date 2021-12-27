Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря снижению геополитических рисков вокруг РФ и налоговым выплатам

Москва. 27 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ослаблению геополитической обстановки вокруг России и последним налоговым выплатам декабря.

Курс доллара США составил 73,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,13 руб./EUR1, подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,5 копейки - до 77,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 декабря на 4,43 копейки, до 73,2329 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,63 копейки, до 82,9363 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря снижению геополитической напряженности вокруг РФ и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты декабря. В понедельник стало известно, что Южный военный округ (ЮВО) России возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях. Это, в частности, касается войск, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани.

Западный военный округ (ЗВО) также сообщил о завершении учений в полевых условиях военнослужащих общевосйсковой армии в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения Совета Россия-НАТО 12 января. По его словам, детали встречи пока дорабатываются по дипломатическим каналам, так как "это будут важные переговоры, весьма и весьма ответственные".

Песков также прокомментировал американские санкции в отношении России, а также ограничения, которые существуют у американского президента. По его словам, президент США ограничен законами Конгресса, поэтому не может легко отменить санкции, но Россия прекрасно осознает, что с этими ограничениями ей жить еще очень долго.

В пятницу были закрыты рынки США и Германии, а торги на других европейских биржах были укороченными. В понедельник не работают биржи Гонконга, Австралии и Великобритании.

На глобальных инвесторов по-прежнему оказывает сильное влияние ситуация с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире. Они пристально следят за уровнем заболеваемости в разных странах и беспокоятся, что новые всплески могут привести к спаду экономической активности.

На выходных во Франции впервые с начала пандемии количество заражений за сутки превысило 100 тыс. случаев. Президент страны Эммануэль Макрон, как ожидается, в понедельник проведет заседания правительства и специального комитета по здравоохранению, в ходе которых будет обсуждаться необходимость введения ограничительных мер во Франции, сообщает Trading Economics.

Между тем в Италии третий день подряд за время рождественских праздников был побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Правительство страны запретило все общественные мероприятия по случаю Рождества и Нового года, а также ввело обязательное ношение масок на улице.

В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Нефть понижается в понедельник, в центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью новым штаммом COVID-19 "омикрон". В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $76,03 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,74 за баррель, что на 1,42% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Япония, тем временем, объявила, что приступит к реализации нефти из стратегических резервов, и на первом этапе продаст 100 тыс. килолитров (629 тыс. баррелей). В дальнейшем министерство торговли планирует объявить о дополнительном высвобождении резервов.

"Укрепление рубля на прошлой неделе поддержали растущие нефтяные цены, налоговый период и умеренное усиление спроса на риск в мире. Дальнейшая динамика рубля продолжит определяться геополитическими новостями, и в ближайшие дни рынок будет реагировать на новости, опубликованные на выходных. Так, МИД России сообщил об отводе войск после учений у границы с Украиной, что дает инвесторам надежду на дальнейшую деэскалацию конфликта. (. . .) Тем не менее, к середине недели рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, что затруднит дальнейшее снижение курса пары "доллар-рубль". В целом мы считаем, что последнюю в этом году неделю курс пары "доллар-рубль" проведет в диапазоне 73-74 руб./$1, тяготея к его нижней границе. А динамика рубля в новом году будет во многом определяться исходом встречи Россия-НАТО, запланированной на 12 января", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...Фактором поддержки рубля выступают налоговые платежи, которые уже в скором времени сойдут на нет, и тогда наша валюта, с большой долей вероятности, сменит "бычий" уклон на "медвежий". Перед уходом на длинные новогодние праздники трейдеры могут перейти к сокращению рублевых рисков, тем более что уровни для этого вполне привлекательные. Иными словами, следует ожидать фиксации прибыли по длинным рублевым позициям до конца этой недели, что чревато возвращением доллара за пределы отметки 74 руб. в ближайшие дни", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 8,73% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. каждая - до 9,05% и 9,53% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п., поднявшись до 9,68% годовых.