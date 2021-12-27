"Финам" поднял рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать"

"Финам" поднял рекомендацию для акций "АЛРОСА" с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была установлена экспертами в 119,2 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня.

"После нашей предыдущей рекомендации "продавать" акции "АЛРОСА" возобновили коррекцию и достигли целевой цены. Мы не видим причин для продолжения снижения. "АЛРОСА" остается крупнейшим поставщиком алмазов на мировом рынке в условиях восстановления спроса и дефицита предложения. Однако для роста продаж потребуется время и капзатраты. Компания не сможет поддерживать дивидендную доходность на рекордном уровне уходящего года, обеспечившем ее акциям взлет котировок. Оценив эмитента по прогнозным показателям на 2022-2023 гг., мы полагаем, что сейчас бумаги адекватно оценены рынком и не имеют значительного потенциала для роста в среднесрочной перспективе", пишет аналитик Алексей Калачев.

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче алмазов. Обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Более 90% добытых алмазов продает на экспорт.

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