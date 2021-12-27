"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 760 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 760 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 550 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что стабилизация цен на черное золото в рублях и запуск нового проекта "Восток Ойл" благоприятно отразятся на росте доходности компании. По их мнению, в настоящее время рынок не учитывает перспективы нового проекта. Дополнительным драйвером роста станет потенциальная прокачка газа по "Северному потоку - 2", что добавит результаты компании по выручке и прибыли.

"С технической точки зрения бумага продолжает находиться в растущем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 760 рублей. При покупке на 6% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 550 рублей риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,3", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Нефтяная компания Роснефть" - российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО "Роснефтегаз". В 2013 году стала крупнейшим в мире производителем нефти.

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