Справедливая доходность новых бондов "РЕСО-Лизинг" находится на уровне 10,03% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых 3-летних облигаций "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-21 находится на уровне 10,03% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"РЕСО-Лизинг" 27 декабря открывает книгу заявок на 3-летние облигации серии БО-П-21 с ежемесячными купонами. Объем выпуска 1 млрд руб. Ориентир по ставке купона 9,6-9,8% (доходность 10,03-10,25%). Ориентируясь на обращающиеся бумаги самой компании и компаний, сопоставимых по кредитному качеству, нижняя граница объявленного диапазона выглядит вполне справедливо", - отмечает эксперт банка.

ООО "РЕСО-лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

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