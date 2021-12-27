Евробонды Ecopetrol интересны для инвестиций в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Еврооблигации Ecopetrol, номинированные в американских долларах с датой погашения в 2030 году, интересны квалифицированным инвесторам для включения в инвестиционной портфель в настоящее время, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты обращают внимание на следующие позитивные факторы:

- Государству принадлежит 88,5% компании. Месторождения нефти и газа находятся в Колумбии, у компании два НПЗ, три порта для импорта и экспорта нефти и топлива, а также два морских терминала.

- Еврооблигация торгуется с привлекательной доходностью. Купонная доходность составляет 6,875%. Спреды расширенные, особенно на фоне высоких цен на нефть. Возобновление экономической активности, а также соглашение ОПЕК+ будут способствовать росту цен на нефть и газ, что благоприятно для бондов Ecopetrol.

- Компания является монополистом на рынке нефтепереработки в Колумбии. Стратегические значение предприятия значительно повышает возможность господдержки. Холдинг периодически получает компенсации от правительства за продажу топлива на местном рынке по ценам ниже экспортных.

По мнению стратегов инвестиционной платформы, надежный уровень ликвидности и низкий долг делают бумагу привлекательной для включения в инвестиционный портфель.

Ecopetrol - вертикально-интегрированная нефтегазовая и нефтеперерабатывающая компания в Колумбии.

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