Акции ММК, Северстали, Мечела и Распадской могут показать опережающую сектор динамику в 2022г - BCS Express

Акции "ММК", "Северстали", "Мечела" ("префы") и "Распадской" могут показать в 2022г опережающую сектор динамику, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

Сектор металлургии в 2020г и добычи значительно опередил рынок, но в 2021г отрасль не смогла повторить результат, напоминают аналитики инвесткомпании Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов. С лета отраслевой индекс преимущественно снижается после коррекции цен в металлах, введения экспортных пошлин.

По мнению экспертов, в 2022г опережающую отрасль динамику могут показать акции "ММК", "Северстали", "Мечела" ("префы") и "Распадской".

"Спрос на продукцию сталеваров остается высоким, а цены комфортными, - отмечают Пучкарев и Гаврилов. - Даже после прошедшей коррекции их ожидаемая дивидендная доходность находится на топовых для рынка уровнях. Дополнительным драйвером для акций "ММК" может стать включение в индекс MSCI. Благоприятная конъюнктура на рынке угля позволяет ожидать роста в привилегированных акциях "Мечела" и бумагах "Распадской". В фокусе крупные дивиденды на горизонте 12 месяцев".

Взгляд стратегов на рынок золота смешанный. Бумаги золотодобытчиков вряд ли покажут опережающую динамику, но для целей диверсификации могут быть интересны акции "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk, полагают аналитики BCS Express.

Также они советуют не упускать из вида акции "АЛРОСА" - на рынке алмазов остается благоприятная конъюнктура - менеджмент компании ожидает затяжного дефицита на рынке из-за слабого предложения. Это, по мнению Пучкарева и Гаврилова, должно толкать цены на алмазы вверх.

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