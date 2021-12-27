Индекс S&P 500 может достичь новых рекордов на текущей неделе - BCS Express

Американский фондовый рынок может достичь новых рекордных отметок по индексу S&P 500 на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс S&P 500 сейчас в шаге от максимумов. Учитывая близость экстремумов и окончание календарного года, участники рынка с высокой вероятностью попробуют завершить декабрь на новых вершинах. В течение 2021 года S&P 500 обновлял рекордные уровни в течение 77 торговых сессий", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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