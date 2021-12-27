Курс рубля, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 на предновогодней неделе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что на утро понедельника формируется нейтральный фон для национальной валюты. Цены на нефть марки Brent находятся под символическим давлением, фьючерсы на ключевые индексы США и Европы торгуются, не демонстрируя значимых отклонений, отражая консервативный настрой глобальных инвесторов и дефицит новостных драйверов для открытия направленных позиций.

"Мы ожидаем, что в понедельник доллар может тяготеть к возврату в 73-73,5 руб./$1. Отметим, что торговая активность также будет невысокой ввиду продолжения Рождественских праздников в странах Европы. На горизонте предновогодней недели, весьма скудной на события и традиционно характеризующей невысокой активностью, рассчитываем, что пара доллар-рубль удержится в зоне 73-74 руб./$1", - прогнозирует Жильников.

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