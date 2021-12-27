Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 73-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 73-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82,5-84 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержкой рублю выступает небольшая положительная коррекция нефтяных котировок на фоне информации о том, что новый штамм "омикрон" пока не вызывает веерного локдауна мировых стран, - отмечает эксперт банка. - В текущей парадигме введение ограничений некоторыми странами не рассматривается как системная угроза мировой экономике. При этом любая информация по эпидемиологической обстановке в мире может привести к повышенной волатильности курса российского рубля. После пресс-конференции с Владимиром Путиным немного снизилась напряженность в геополической обстановке, и у иностранных инвесторов вновь появляется аппетит к рублевым активам. Однако конец года подразумевает спад деловой активности, и многие игроки стараются встать в защитную позицию, что подразумевает спрос на американский доллар".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.