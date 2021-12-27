Главные события недели - Sber CIB

Главным событием текущей недели для российского рынка акций будет инфляция за декабрь, публикация которой ожидается в среду (29 декабря), указывают аналитики Sber CIB. Также эксперты обращают внимание, что деловая активность падает в связи с праздниками.

27 декабря:

- Данные о прибылях промышленных компаний КНР за ноябрь.

28 декабря:

- Индекс цен на жилье в США за октябрь.

29 декабря:

- Инфляция в России за декабрь;

- Индекс производственной активности PMI для России за декабрь;

- Данные по занятости и розничным продажам в России за ноябрь.

30 декабря:

- Индексы PMI (сводный и для сферы услуг) в России за декабрь;

- Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

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