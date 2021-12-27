Цены ОФЗ могут немного вырасти в понедельник - ПСБ

Цены рублевых гособлигаций могут немного подрасти на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Покупки коротких ОФЗ на прошлой неделе мы связываем с реинвестированием средств от погашения ОФЗ 25083 на 350 млрд руб., а также с формированием защитных портфелей перед длинными выходными. На наш взгляд, рынок недооценивает риски повышения ключевой ставки в первом квартале 2022 года в диапазон 9,0-9,5%. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести к росту доходности коротких ОФЗ на 50-100 б.п. - отмечает Монастыршин в комментарии ПСБ. - В понедельник на фоне высоких нефтяных цен и снижения геополитических рисков цены рублевых гособлигаций могут немного подрасти".

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