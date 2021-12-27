Возможно ослабление курса рубля на текущей неделе - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару на текущей неделе в случае отсутствия каких-либо позитивных новостей, сообщается в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Позитивных ожиданий от рубля у нас нет. В пятницу пара доллар/рубль вновь пыталась закрепиться ниже 73,5 руб./$1, но ей это не удалось. В понедельник сойдет на нет избыточная продажа валюты экспортерами в рамках налогового периода, при этом никуда не денется Минфин с его покупкой долларов и евро в рамках бюджетного правила. Под конец года возрастет спрос на валюту для хеджирования рисков по рублевым активам, да и часть свободных средств многие инвесторы предпочтут перевести в доллар. Если рынок не получит каких-то позитивных новостей, то можно ждать начала ослабления рубля уже со второй половины дня сессии понедельника", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии.

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