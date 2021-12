Центр внимания рынков - заболеваемость штаммом COVID-19 "омикрон"

Фондовые индексы государств АТР снижаются в понедельник. Brent дорожает в понедельник, WTI дешевеет.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне усиления тревог по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с переносом выходного с 25 декабря.

В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Авиакомпании по всему миру отменили в общей сложности около 5,9 тыс. авиарейсов начиная с 24 декабря из-за распространения COVID-19, сообщают зарубежные СМИ. В частности, поступили данные об отмене в воскресенье более 1,5 тыс. рейсов, сообщил итальянский телеканал TGcom24 со ссылкой на данные портала Flightaware.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК снизился на 0,3%.

В число лидеров падения котировок входят акции холдинговой компании Z Holdings Corp. (-3,42%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (-2,9%) и производителя цветных металлов Toho Zinc Co. Ltd. (-2,61%).

Бумаги автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. Ltd. прибавляют в цене 0,6% и 0,4% соответственно, в то время как акции Nissan Motor Co. Ltd. дешевеют на 1,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускаются на 1,7%.

Розничные продажи в Японии увеличились на 1,9% в ноябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Рост был отмечен второй месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя на 1,7%, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 0,4%.

В городе Сиане китайской провинции Шэньси в минувшую субботу было выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19 из 158, относящихся к категории внутренних, а не ввезенных из-за рубежа, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

В лидерах падения в Шанхае находятся акции Inmyshow Digital Technology (Group) Co. Ltd. (-10,03%), Lanzhou Greatwall Electrical Co. Ltd. (-10,01%) и Fsilon Furnishing & Construction Materials Corp. (-9,99%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК снизился на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Нефть марки Brent дорожает в понедельник, WTI, торги которой в пятницу не проводились из-за выходного в США, дешевеет.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью новым штаммом COVID-19 "омикрон". В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $76,37 за баррель, что на $0,23 (0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%) - до $76,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,14 за баррель, что на $0,65 (0,88%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

"Даже если "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие штаммы, он точно более контагиозен, и может нарушить глобальное движение товаров и услуг, поскольку способен изолировать людей", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

"Это будет означать снижение потребления нефти", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Япония, тем временем, объявила, что приступит к реализации нефти из стратегических резервов, и на первом этапе продаст 100 тыс. килолитров (629 тыс. баррелей). В дальнейшем министерство торговли планирует объявить о дополнительном высвобождении резервов.