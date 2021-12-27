Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти на внешнем оптимизме

Москва. 27 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; активность торгов при этом будет пониженной из-за отсутствия на рынке многих иностранных инвесторов в связи рождественскими каникулами, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы в США в минувший четверг (в пятницу биржи не работали) выросли на 0,6-0,9%, при этом S&P 500 (+0,6%) достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. На текущей неделе биржи США будут работать 31 декабря.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite растет на 0,1%, биржи Гонконга и Австралии закрыты), умеренно растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Нефтяной рынок утром в понедельник также продолжает попытки роста.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 06:35 МСК в понедельник выросла до $76,44 за баррель (+0,4% и -0,9% в пятницу), фьючерс на WTI стоит $73,26 за баррель (-0,7% к уровню четверга, в пятницу торги не проводились).

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,934 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,468 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 декабря вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 732,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,75%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,55%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (-0,76%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,15%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение облигаций серии БО-001Р-15 объемом 10 млрд 93,385 млн рублей. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2031 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,83% годовых. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования. Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций этот эмитент разместил в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей еще под наименованием "Фабрика ИЦБ".

АО "Группа компаний "ЕКС" (Ярославль) полностью разместило выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Автодом" установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Московская биржа в декабре зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Солид-лизинг" 28 декабря начнет размещение выпуска облигаций 1-й серии на 400 млн рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала в дату выплаты 3-19-го купонов, 15% - в дату выплаты 20-го купона.

АКБ "Держава" установил ставку 35-38-го купонов бондов серии БО-01 на уровне 8,5% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение на 1 млрд рублей, и, таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов.

Держатели облигаций "Держава-Платформа" серии БО-01Р-02 согласились на внесение изменений в условия выпуска. Собрание владельцев прошло 23 декабря. На повестку дня были вынесены вопросы о согласии на внесение изменений в условия дополнительных выпусков N1 и N2 биржевых облигаций серии БО-01Р-02 с погашением в мае 2023 года объемом по 500 млн рублей каждый. Ранее "Держава-платформа" провела собрания владельцев облигаций по всем выпускам облигаций, находящимся в обращении. На повестку дня собраний по всем выпускам был вынесен вопрос: "о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций". Владельцы облигаций выпуска БО-01Р-03 согласились на внесение изменений сразу, для владельцев серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 потребовалось провести дополнительные собрания. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей.