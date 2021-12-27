Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ в понедельник - ПСБ

Вероятно преобладание покупок на российском рынке акций в понедельник на фоне внешнего позитива и низкой торговой активности на глобальных площадках, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, будет тяготеть к уровню 3750 пунктов.

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