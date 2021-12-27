Главным драйвером рубля в ближайшие месяцы будет геополитический фон - BCS Express

Главным драйвером курса рубля по отношению к доллару США в ближайшие месяцы будет геополитический фон, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль в прошлую пятницу не сумел продолжить волну укрепления. Пара USD/RUB отскочила к 73,6 руб./$1. Ценовая конъюнктура на сырьевых площадках продолжает располагать к сильной динамике рубля, однако уверенности в спуске к 72,5-73 руб./$1 в декабре сейчас уже нет. Можем не успеть. Если говорить о перспективах на ближайшие месяцы, то главным драйвером курса рубля будет геополитический фон. При стабильной ситуации национальная валюта готова продолжить укрепление за счет высоких цен на commodities и положительных реальных процентных ставок", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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