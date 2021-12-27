Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3600-3800п на текущей неделе - Sber CIB

Индекс Мосбиржи проведет новую торговую неделю, скорее всего, в диапазоне 3600-3800 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1500-1650 пунктов, полагают аналитики Sber CIB.

"Ожидаем смешанную динамику на российском рынке акций на текущей неделе, которая будет по-прежнему определяться геополитикой, аппетитом инвесторов к риску на глобальных рынках, а также динамикой цен на энергоносители. На ход торгов также будет влиять ситуация на внешних площадках. Ориентир по рублёвому индексу Мосбиржи - 3600-3800 пунктов, по долларовому индексу РТС - 1500-1650 пунктов", - указывают эксперты инвестбанка.

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