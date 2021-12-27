Вероятны нейтральные торги индекса Мосбиржи на текущей неделе - BCS Express

Вероятны нейтральные торги индекса Мосбиржи в диапазоне 3600-3800 пунктов на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Взгляд на ближайшие дни преимущественно нейтральный. В понедельник-вторник выходной день в Великобритании, продолжаются выходные на некоторых азиатских рынках. При этом каких-то важных макрособытий не появляется. Ключевые драйверы для российского рынка смещаются на январь. В центре внимания будут вопросы по переговорам с США по всем известным вопросам. Именно фактор геополитики обеспечил значительную часть отставания наших индексов в последние пару месяцев, так что эта тема остается ключевой для настроений инвесторов, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - По индексу Мосбиржи на текущей неделе ожидаем боковой коридор с нижней границей около 3600-3650 пунктов и верхней в районе 3750-3800 пунктов. Если рассуждать о среднесрочных перспективах, то по-прежнему в фокусе в первую очередь находятся "голубые фишки", большинство из которых выглядят привлекательно на фоне высокой ожидаемой дивидендной доходности. Время второго эшелона, вероятно, придет чуть позже. Среди наиболее ликвидных бумаг при спокойном внешнем фоне положительные ожидания по нефтегазовому и банковскому секторам".

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