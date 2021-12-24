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24 декабря 2021 года 19:35

Рынок акций РФ на неделе остался под давлением продаж из-за геополитических рисков

Рынок акций РФ в предпоследнюю неделю уходящего года остался под давлением продажи из-за геополитических рисков вокруг России, а также на фоне нисходящей коррекции цен на газ в Европе после ралли. Индекс Мосбиржи после локального роста выше 3750 пунктов откатился в конце недели в район 3700 пунктов во главе с бумагами газовых компаний.

По данным EPFR Global, российские активы зафиксировали максимальные недельные оттоки средств через фонды с весны 2020 года. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 16 по 22 декабря составил $445 млн против $220 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $181 млн по сравнению с $50 млн на предыдущей неделе.

В период с 20 по 24 декабря индекс Мосбиржи снизился на 0,6% и составил 3702,72 пункта, индекс РТС прибавил 0,1% и достиг 1584,15 пункта на фоне снижения доллара до 73,63 руб./$1 (-0,5 рубля) и подорожавшей февральской нефти Brent до $75,86 за баррель (+4,1%).

Неделя на рынке акций РФ началась со снижения на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent упала ниже $70 за баррель) из-за опасений инвесторов относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3670 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-4,7%) после отсечки на бирже дивидендов НК за 9 месяцев (340 руб. на акцию), а также расписок Ozon (-5,4%); выстрелили акции "Совкомфлота" (+8%) на новостях о выкупе, также подросли бумаги металлургов.

Совкомфлот" намерен выкупить акции на сумму до 550 млн руб. для программы долгосрочной мотивации работников, процесс buyback начался 20 декабря.

Распространение нового варианта COVID-19 вызвало опасения, что возобновившиеся ограничения могут усугубить ситуацию с перебоями в цепочках поставок, снизить спрос на энергоносители и подстегнуть дальнейший рост инфляции. Goldman Sachs снизил прогноз роста американской экономики в 2022 году: прогноз на I квартал снижен до 2,0% с 3,0%, на II квартал - до 3,0% с 3,5%, на III квартал - до 2,75% с 3,0%. Народный банк Китая (центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам до 3,8% с 3,85% (loan prime rate, LPR) впервые за 20 месяцев. Ставка по 5-летним кредитам сохранена на отметке 4,65%.

Во вторник рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent отскочила выше $73 за баррель), однако индекс МосБиржи не смог закрепиться выше рубежа 3700 пунктов из-за слабого спроса на российские активы в условиях геополитической напряженности вокруг России.

Москва серьезно обеспокоена размещением военных группировок США и НАТО у российских границ, проведением незапланированных учений, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны во вторник. По его словам, вблизи России развертываются элементы глобальной ПРО США, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41, адаптированные к применению ударных систем "Томагавк". Все это является "серьезнейшим вызовом безопасности РФ", подчеркнул президент.

Вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждались вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте (внимание уделено проектам Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО), также обсуждалась создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности.

Лидировали в росте акции "Газпрома" (+3,5%) на фоне рекордных цен на газ в Европе, где цена превысила $2100 за тысячу кубометров на фоне остановки газового потока через газопровод "Ямал-Европа" и перекачки газа по реверсу из Германии в Польшу.

В среду рынок акций РФ продолжил рост вслед за внешними площадками и нефтью (Brent превысила $74,5 за баррель) на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики (в ЮАР медики отмечают спад числа заболевших новым штаммом, политики заявляли об отсутствии планов тотальных карантинных мер). Индексы Мосбиржи и РТС поднялись к уровням почти недельной давности, протестировав рубежи сопротивления 3750 и 1600 пунктов соответственно, при этом лидировали бумаги "Газпрома" (+3,5%) на фоне рекордных цен на газ в Европе.

Энергетический кризис в Европе осложнялся тем, что европейские газохранилища заполнены чуть больше, чем на 50%, а в регионе установилась холодная погода и отсутствие ветра.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в III квартале до 2,3% с 2,1% в годовом выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений. Нефть выросла на статистике Минэнерго США о сокращении ее запасов за неделю сильнее ожиданий.

В четверг рынок акций РФ растерял весь рост предыдущего дня, не найдя поводов для оптимизма в заявлениях президента РФ Владимира Путина на ежегодной "Большой пресс-конференции", также были проигнорированы позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и выросшая нефть (Brent закрепилась выше $75 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 3700 пунктов во главе с "НОВАТЭКом" (-4%) на фоне коррекции вниз цен на газ.

Касаясь геополитической повестки, Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса, и считает, что к этому нужно готовиться. Переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед, отметил Путин.

Председатель правления "Газпрома" (-1,7%) Алексей Миллер заявил в четверг, что концерн в 2021 году добудет 515 млрд куб. м газа (+62,2 млрд куб. м к 2020 году), что является лучшим показателем за последние 13 лет.

Основным поводом для оптимизма на внешних площадках (американский S&P500, например, обновил максимум) стали новости по штамму COVID-19-Omicron: исследования показали, что он на 70-80% менее опасен, чем предыдущие штаммы.

В США индекс PCE Core (базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, измеряющий уровень инфляции) вырос в ноябре на 4,7% при прогнозах роста на 4,5%. Нефть продолжила рост на фоне отказа властей ряда стран Европы вводить новые ограничения для борьбы с "омикрон".

В пятницу рынок акций продолжил коррекционное снижение на фоне наметившегося ухудшения внешней конъюнктуры и ухода западных игроков на рождественские праздники. Индекс Мосбиржи опускался днем в район 3650 пунктов, однако после закрытия европейских бирж российские игроки закрыли "короткие" позиции и вернули индекс Мосбиржи выше 3700 пунктов. Хуже рынка выглядели акции "Газпрома" (-0,7%) на фоне снижения цен на газ в Европе после ралли.

Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума вторника. Обновленный прогноз погоды обещает региону сильную оттепель в последние дни уходящего года. Спотовая цена газа в Европе в пятницу составляла порядка $1265 за тысячу кубометров (во вторник цена поднималась до $2138).

В период с 20 по 24 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели расписки "Ленты" (-23%), акции "М.Видео" (-6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6%); лучше рынка оказались бумаги "Распадской" (+13%), "префы" "Мечела" (+8%), бумаги ПАО "Русская аквакультура" (+7%).

Динамика рынка акций РФ в последнюю неделю года будет определяться геополитическими новостями, сообщениями вокруг нового штамма "омикрон", а также динамикой сырьевых активов (газа и нефти), "быки" могут сохранить попытки разогреть индексы в преддверии новогодних каникул. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3600-3800 пунктов, для индекса РТС - 1500-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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