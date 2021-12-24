Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю умеренным снижением, индекс Мосбиржи удержал 3700п

Москва. 24 декабря. Снижение рынка акций РФ в пятницу из-за выхода нерезидентов из активов перед рождественскими праздниками было сглажено вечерним закрытием коротких позиций отечественными игроками, индекс Мосбиржи смог отскочить от дневного минимума и отыграть рубеж 3700 пунктов, при этом слабее рынка выглядели просевшие бумаги "Газпрома" из-за коррекции вниз цен на газ в Европе после ралли.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3702,72 пункта (-0,05%, днем индекс опускался в район 3650 пунктов), индекс РТС - 1584,15 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 1,9%.

Доллар США подрос до 73,63 руб./$1 (+0,33 руб.).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,6%, индекс РТС прибавил 0,1%, доллар потерял 0,5 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Газпрома" (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума вторника. Обновленный прогноз погоды обещает региону сильную оттепель в последние дни года.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу снизилась на 18,5%, до $1264 за тысячу кубометров. Во вторник была зафиксирована рекордная цена $2138 за тысячу кубометров.

Подорожали в пятницу акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, российский рынок вечером смог отыграть почти все дневные потери. В преддверии Рождества в США и на большинстве европейских площадок торги не проводились. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, торгующийся в Лондоне, к окончанию коротких торгов отступил ниже $76 за баррель. В ходе торгов на "тонком" рынке акций РФ индекс МосБиржи отступал ниже 3660 пунктов, но во второй половине торгов покупки активизировались, что можно объяснить желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.

Тем не менее, в силе остается сценарий снижения рынка в ближайшее время. Переломить его может выход индекса МосБиржи выше 3750 пунктов, что будет говорить в пользу коррекционного роста с ближайшей целью в районе 3850 пунктов, считает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что сектор нефти и газа просел из-за слабости бумаг "НОВАТЭКа" и "Газпрома". Накануне и в пятницу котировки газа в Европе заметно просели, потеряв около трети стоимости после пика во вторник.

Однако перспективы на 2022-2023 годы все же имеются. Вице-премьер РФ Александр Новак полагает, что в 2022 году добыча нефти и газового конденсата увеличится до 540-560 млн тонн, а в 2023 году - до 542-562 млн тонн. По итогам 2021 года добыча составит 522-524 млн тонн. В 2020 году добыча составляла 512,76 млн тонн.

Для цен на газ в Европе также еще не все потеряно. По данным Gas Infrastructure Europe, к 22 декабря было откачано 41% газа, закачанного в европейские ПХГ в этом году. На 21-22 декабря пришлись рекордные объемы отбора на уровне 700-812 млн кубометров.

Рубль начинал день с укрепления, но затем вновь начал слабеть. Отсутствие внешних сигналов порождает неуверенность. К тому же есть такой ориентир, как турецкая лира, которая после ралли в середине недели также вновь сдает позиции.

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Максим Кондратьев, в целом на неделе наиболее уверенно чувствовали себя экспортеры газа на фоне продолжающегося роста цен на голубое топливо в Европе. На следующей неделе ожидается смешанная динамика, которая будет по-прежнему определяться геополитическими факторами, аппетитом инвесторов к риску на глобальных рынках, а также динамикой цен на энергоносители. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 3600-3800 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1500-1650 пунктов.

На глобальных рынках пока преобладает оптимизм на фоне ожиданий, что вакцины помогут сдержать вспышку "омикрон"-штамма COVID-19, а также сообщений о меньшей доле госпитализаций больных новым штаммом. Для нефти Brent коридор остается прежним - $73-76 за баррель, полагает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на следующей неделе оптимизм может вернуться на российский рынок - текущие ценовые уровни российских "фишек" выглядят привлекательно и в отсутствие новых порций санкционной риторики будут настраивать инвесторов на покупки.

Портфельный управляющий "РСХБ управление активами" Александр Власенко ожидает, что следующая неделя на российском фондовом рынке будет малоактивной. В связи с рождественскими праздниками и наступающим новым годом новостная активность находится на минимуме, определяя, скорее, боковую динамику фондовых индексов.

Третий день подряд снижаются европейские цены на природный газ, так как все больше танкеров пересекают Атлантику с американским топливом в регион, испытывающий нехватку энергоресурсов. Котировки на спот-рынке в Нидерландах (TTF), в пересчете на доллары США за тысячу кубометров, снизились более чем на $1000 с максимума. Тем самым спровоцировали коррекционное движение котировок акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Снижение цен на природный газ может вернуть количество запросов от покупателей на уровень начала декабря и снова запустить газопровод "Ямал-Европа" в прямом, а не реверсном направлении.

Отопительный сезон в самом разгаре, и очередной арктический антициклон может снова заставить обратить внимание на катастрофически низкий, при этом постоянно уменьшающийся запас природного газа в европейских хранилищах, которые заполнены меньше чем на 58%.

Затишье на геополитическом фронте, возможно, продлится до начала переговоров Россия-США и НАТО, которые могут состояться в январе. Дисконт российского рынка сохранится, а активность инвесторов с новой силой вернется только после праздников. Направленность этой активности во многом будет зависеть от хода и результатов переговоров, считает Власенко.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,6-0,9%, при этом S&P 500 (+0,6%) достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низкими в преддверии празднования Нового года. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 потерял менее 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), просела Европа (британский индекс FTSE потерял 0,02%, французский CAC 40 снизился на 0,3%).

Нефтяной рынок скорректировался вниз после роста накануне, торги по сорту WTI не проводились, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent в пятницу снизилась до $75,86 за баррель (-1,3% и +2,1% накануне). Фьючерсы на WTI накануне выросли до $73,79 за баррель (+1,4%), а по итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-11,9% и -5,6% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,1%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,8%), расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-2,6%), акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2%).

Лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+9,8%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,9%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,7%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,5%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+4,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,54 млрд рублей (из них 11,93 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,28 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").