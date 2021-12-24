Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро при низкой активности рынка из-за отсутствия западных игроков

Москва. 24 декабря. Доллар и евро продолжают немного укрепляться на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине с учетом низкой активности игроков из-за того, что большинство мировых бирж закрыты из-за празднования католического Рождества.

Курс доллара США составил 73,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,3 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,01 копейки - до 78,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах при сниженной активности рынка. На многих биржах предыдущие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. Биржи в США, Германии, Швейцарии, Италии и Испании закрыты в пятницу из-за праздника, торги в Лондоне, Париже и Амстердаме завершились раньше обычного.

Статданные, опубликованные накануне, показали ускорение инфляции в США до максимального уровня за несколько десятилетий.

Ключевой показатель инфляции - отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС) индекс PCE Core (не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы) - подскочил в ноябре на 4,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция резко ускорилась по сравнению с октябрьскими 4,2% и была максимальной более чем за 30 лет.

Темпы роста доходов населения США в ноябре замедлились до 0,4% с 0,5% месяцем ранее, расходов - до 0,6% с 1,4%.

Игроки продолжают следить за российско-американскими взаимоотношениями. США совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, между тем, заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, эта готовность к взаимодействию идет в русле июньской встречи лидеров США и РФ и "соответствует философии президента Байдена, которая заключается в том, что он хочет быть прямым и транспарентным с президентом Путиным и российской стороной".

В США рассчитывают начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готовы, заявил также посол США.

"Сегодня я не готов сообщить вам конкретную дату или место (переговоров - ИФ). Я знаю, что в Брюсселе и в других местах с нашей стороны ведутся дискуссии о том, каким должен быть наш подход, будь то в рамках заседания совета Россия-НАТО или на площадке ОБСЕ, или в рамках упомянутого вами продолжающегося диалога по стратегической стабильности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли состояться переговоры по гарантиям безопасности в начале января.

Как отметил Салливан, президент США Джо Байден ранее инициировал на двустороннем уровне ряд форматов диалога с российской стороной.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу находится под небольшим давлением на фоне продолжающегося у глобальных инвесторов ухода из рисковых активов. "Индекс МосБиржи вновь закрывается в красной зоне, инвесторы предпочитают уходить на новогодние праздники без геополитических рисков в портфелях, предпочтя передышку в преддверье возможной встречи Путина и Байдена в январе. В то же время на долговом рублевом рынке отмечается небольшой рост - индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных RUCBITR показывают положительную динамику", - отмечает Наумова.

Нефть марки Brent дешевеет в пятницу, торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу снизилась на 1,29% - до $75,86 за баррель. Фьючерсы на WTI накануне выросли в цене на 1,4% - до $73,79 за баррель. По итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 16,97 копейки, до 73,1886 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,23 копейки, до 82,93 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 7,83 копейки по отношению к четвергу и составил 73,3095 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,93 копейки и составил 73,394 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 66,179 млн, из которых $567,159 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 499,02 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 5,81 копейки, до 83,11 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,45 копейки и составил 83,1639 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,721 млн, из которых EUR264,888 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,833 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 8,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 8,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 9,65% годовых.