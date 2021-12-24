"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с целью 394,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Прогноз вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что цены на газ в Европе к середине 2022г могут опуститься до $400 за тыс. кубометров, оптимистичен и в некоторых сценариях реализуем, - полагает аналитик Сергей Кауфман. - Для этого должны совпасть несколько факторов: теплая и непродолжительная зима, отсутствие новых проблем с запуском "Северного потока-2", приоритет Европы в мировых поставках СПГ. В более реалистичном сценарии полноценную нормализацию цен на газ можно будет увидеть разве что к концу следующего года, а большую часть 2022г стоимость "голубого топлива" будет оставаться на аномально высоком (более $700 за тыс. кубометров) уровне, т.к. восстановить заполненность хранилищ без совпадения ряда позитивных факторов будет сложно".

"Газпром", конечно, напрямую зависит от динамики цен на газ в Европе, т.к. более 80% его экспортных контрактов в данном направлении привязаны к фьючерсам на газ разной длины, подчеркивает эксперт. Однако из-за особенностей его портфеля контрактов, по мнению Кауфмана, уже сейчас можно почти гарантированно говорить, что средняя цена реализации газового гиганта в Европе в 2022г будет выше, чем в прошедшем.

"Фамил Садыгов консервативно прогнозирует значение более $280 за тыс. кубометров по всем направлениям экспорта (Европа, Китай и СНГ). Аналитики, включая нас, на данный момент в основном ожидают средней цены реализации выше $400 за тыс. кубометров в Европе. Это, конечно, позволяет рассчитывать на высокие дивиденды в следующем году - более 50 руб. на акцию. На этом фоне мы умеренно позитивно настроены по отношению к акциям "Газпрома" и рекомендуем "покупать" их с целевой ценой 394,4 руб.", - резюмирует аналитик "Финама".

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