Акции AT&T интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции AT&T Inc. , отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Сильные финансовые показатели: по итогам 3кв21 прибыль компании превысила ожидания аналитиков, а прирост количества абонентов оказался почти в два раза выше консенсуса.

- Позитивные изменения в сегменте: менеджмент AT&T ожидает, что устойчивый рост числа подписчиков на беспроводную связь в сочетании с инициативами по сокращению затрат должны помочь нарастить EBITDA.

- Привлекательная оценка: торгуется с большим дисконтом к сопоставимым компаниям сектора - P/E 2022 на уровне 7,6х.

- Высокая дивидендная доходность: бумага торгуется дивидендной доходностью на уровне 8,36% в долларах.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" также отмечают, что потенциал роста на горизонте года превышает 20%, согласно консенсус-прогнозам.

AT&T Inc. - ведущий поставщик телекоммуникационных, медиа и технологических услуг во всем мире. Беспроводная сеть компании обслуживает около 124 млн мобильных абонентов.

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