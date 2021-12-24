Производство стали сохранит нисходящую тенденцию как минимум до окончания Олимпийских игр - ПСБ

Производство стали сохранит нисходящую тенденцию как минимум до окончания Олимпийских игр из-за позиции Китая по "зеленой" повестке, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что производство стали в мире заметно сократилось у большинства производителей и ощутимее всего в Китае (-22,0% г/г) и Иране (-5,2% г/г). В начале ноября правительство КНР приняло закон об ускоренных темпах сокращения производства перед предстоящими в феврале Олимпийскими играми. Несмотря на снижение производства, цены продолжают коррекцию (с конца октября индекс цен на продукцию из стали в Китае упал на 10,3%, до $810, сырьевая же корзина осталась фактически неизменной), на фоне продолжающегося сокращения видимого потребления в Китае: в ноябре показатель откатился на 2,7% м/м до 66,37 млн тонн, констатирует аналитик.

"Спрос на сталь в Поднебесной также имеет нисходящий тренд, - указывает Жильников. - Так, например, темпы роста застройки коммерческих и жилых помещений г/г сократились на 0,8 п.п. и на 0,9 п.п. до 6,3% и 6,5% соответственно. В других частях мира также прослеживается снижение потребности в стали. Так, в США количество выданных разрешений на стройку на данный момент снизилось на 33,3% г/г до 3365 тыс. ввиду замедления внутреннего спроса на недвижимость, которое, по нашим оценкам, продолжит сокращаться в 2022г".

Эксперт банка ожидает, что, как минимум, до окончания Олимпийских игр производство стали сохранит нисходящую тенденцию из-за позиции по "зеленой" повестке в Китае. Ослабление спроса, как и падение цен на сырьевую корзину, также потянет за собой стальные котировки. Удар, в первую очередь, придется на сталелитейные компании в Китае, далее - на соседние рынки (Япония, Россия), а затем на рынки США и Европы.

"Тем не менее, цены на сталь на данный момент даже пытаются незначительно восстановиться ввиду наблюдаемого локального спроса. Высокие цены на сталь позволят завершить год для отечественных сталелитейщиков рекордными финансовыми результатами", - прогнозирует Жильников.

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