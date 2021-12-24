Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро при низкой активности рынка из-за отсутствия западных игроков

Москва. 24 декабря. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине с учетом низкой активности игроков из-за того, что большинство мировых бирж закрыты из-за празднования католического Рождества.

Курс доллара США составил 73,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,21 руб./EUR1, подорожав на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,6 копейки - до 77,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 16,97 копейки, до 73,1886 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,23 копейки, до 82,93 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах при сниженной активности рынка. На многих биржах предыдущие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. Биржи в США, Германии, Швейцарии, Италии и Испании закрыты в пятницу из-за праздника, торги в Лондоне, Париже и Амстердаме завершились раньше обычного.

Статданные, опубликованные накануне, показали ускорение инфляции в США до максимального уровня за несколько десятилетий.

Ключевой показатель инфляции - отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС) индекс PCE Core (не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы) - подскочил в ноябре на 4,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция резко ускорилась по сравнению с октябрьскими 4,2% и была максимальной более чем за 30 лет.

Темпы роста доходов населения США в ноябре замедлились до 0,4% с 0,5% месяцем ранее, расходов - до 0,6% с 1,4%.

Игроки продолжают следить за российско-американскими взаимоотношениями. США совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, между тем, заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, эта готовность к взаимодействию идет в русле июньской встречи лидеров США и РФ и "соответствует философии президента Байдена, которая заключается в том, что он хочет быть прямым и транспарентным с президентом Путиным и российской стороной".

В США рассчитывают начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готовы, заявил также посол США.

"Сегодня я не готов сообщить вам конкретную дату или место (переговоров - ИФ). Я знаю, что в Брюсселе и в других местах с нашей стороны ведутся дискуссии о том, каким должен быть наш подход, будь то в рамках заседания совета Россия-НАТО или на площадке ОБСЕ, или в рамках упомянутого вами продолжающегося диалога по стратегической стабильности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли состояться переговоры по гарантиям безопасности в начале января.

Как отметил Салливан, президент США Джо Байден ранее инициировал на двустороннем уровне ряд форматов диалога с российской стороной.

Нефть марки Brent дешевеет в пятницу, торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу снизилась на 0,81% - до $76,23 за баррель. Фьючерсы на WTI накануне выросли в цене на $1,03 (1,4%) - до $73,79 за баррель. По итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

"Рубль снижается к доллару и евро, другие валюты EM также преимущественно слабеют. Пятница в связи с выходными в западных странах, вероятно, пройдет для рубля без важных событий, в центре внимания останутся лишь новости по геополитике. На этом фоне курс пары "доллар-рубль", вероятнее всего, останется в диапазоне 73-74 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Общий благоприятный настрой в сегменте рисковых активов предполагает сохранение высоких позиций рубля в краткосрочной перспективе, однако в целях сокращения рисков игроки могут активизировать фиксацию прибыли после столкновения пары с психологической поддержкой 73 руб. С другой стороны, ввиду низкой торговой активности на площадках, которые не ушли на празднование католического Рождества, амплитуда колебаний котировок скорее всего будет минимальной, что ограничивает риски коррекции курса рубля до завершения сессии", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 8,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 8,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 9,65% годовых.