.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 6911 руб
.
24 декабря 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 6911 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 6911 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 5200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что за 9 месяцев 2021г выручка "ФосАгро" выросла на 50% и составила 292,6 млрд руб., EBITDA компании увеличилась на 92,2%, а рентабельность EBITDA составила 44,5%. Чистая прибыль в отчетный период взлетела в 22 раза до 87,84 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль выросла вдвое до 85,06 млрд руб. По прогнозам, мировой спрос на удобрения в 2022г останется стабильным, что, по мнению аналитиков, будет отражено в котировках компании. "С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 6911 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5200 рублей риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,47", - указывают стратеги "Финама". ПАО "ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, крупнейший в России и один из ведущих мировых поставщиков фосфорсодержащих удобрений. Принадлежащее "ФосАгро" АО "Апатит" является мировым лидером в производстве высокосортного фосфатного сырья и крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений. Компания также располагает мощностями по производству аммиака и аммиачной селитры и выпускает азотные и смешанные удобрения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
24 декабря 2021 года 19:35
Рынок акций РФ в предпоследнюю неделю уходящего года остался под давлением продажи из-за геополитических рисков вокруг России, а также на фоне нисходящей коррекции цен на газ в Европе после ралли. Индекс Мосбиржи после локального роста выше 3750 пунктов откатился в конце недели в район 3700 пунктов во главе с бумагами газовых компаний. читать дальше
.24 декабря 2021 года 19:32
Москва. 24 декабря. Снижение рынка акций РФ в пятницу из-за выхода нерезидентов из активов перед рождественскими праздниками было сглажено вечерним закрытием коротких позиций отечественными игроками, индекс Мосбиржи смог отскочить от дневного минимума и отыграть рубеж 3700 пунктов, при этом слабее рынка выглядели просевшие бумаги "Газпрома" из-за коррекции вниз цен на газ в Европе после ралли. читать дальше
.24 декабря 2021 года 19:30
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро при низкой активности рынка из-за отсутствия западных игроков
Москва. 24 декабря. Доллар и евро продолжают немного укрепляться на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине с учетом низкой активности игроков из-за того, что большинство мировых бирж закрыты из-за празднования католического Рождества. читать дальше
.24 декабря 2021 года 18:33
Пара доллар/рубль попытается выйти за нижнюю границу диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Пара доллар-рубль попытается выйти за нижнюю границу диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе при поддержке дорогой нефти и сохранения высокого аппетита к риску глобальных инвесторов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. По мнению аналитика, на предстоящей неделе... читать дальше
.24 декабря 2021 года 18:03
Акции Apple, Amazon и Microsoft будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Как отмечает аналитик, в фокусе на следующей неделе будет наиболее волатильный IT-сектор, в нем акции с повышенным коэффициентом бета. В ходе возможного ралли Санта-Клауса они могут... читать дальше
.24 декабря 2021 года 17:31
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с целью 394,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Прогноз вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что цены на газ в Европе к середине 2022г могут... читать дальше
.24 декабря 2021 года 16:59
Инвесторам стоит обратить внимание на акции AT&T Inc. , отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - Сильные финансовые показатели: по итогам 3кв21 прибыль компании превысила ожидания аналитиков, а... читать дальше
.24 декабря 2021 года 16:28
Производство стали сохранит нисходящую тенденцию как минимум до окончания Олимпийских игр из-за позиции Китая по "зеленой" повестке, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт отмечает, что производство стали в мире заметно сократилось у большинства производителей и ощутимее... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:43
Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро при низкой активности рынка из-за отсутствия западных игроков
Москва. 24 декабря. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине с учетом низкой активности игроков из-за того, что большинство мировых бирж закрыты из-за празднования католического Рождества. читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:22
Лидерами химической отрасли РФ в 2022г могут стать "Куйбышевазот" и "ФосАгро", полагают эксперты BCS Express. "Химическая отрасль в 2021г химики показала сильнейший результат среди отраслевых индексов. Лидерами роста стали акции "ФосАгро" и "Акрона" на фоне роста цен на удобрения и стабильного... читать дальше
.24 декабря 2021 года 14:28
Фаворитами в секторе в 2022г могут стать Сбербанк и ВТБ, полагают аналитики BCS Express. Финансовый сектор в 2021г показал второй лучший результат в отраслевом разрезе и прибавил 35%, констатируют эксперты. Такая динамика была обеспечена преимущественно акциями TCS Group, которые выросли в 2,5... читать дальше
.24 декабря 2021 года 14:04
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 70,4 руб./$1 в следующем году, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Курс рубля имеет небольшой потенциал для укрепления в следующем году (в отсутствие новых геополитических рисков) за счет сохранения сильного текущего счета на фоне... читать дальше
.24 декабря 2021 года 13:37
Лидерами нефтегазового сектора в 2022 году могут стать акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", считают аналитики BCS Express. "Основные факторы инвестиционной привлекательности "ЛУКОЙЛа" - щедрая дивидендная политика, а также активизировавшийся недавно buyback. Дивидендная доходность акций в... читать дальше
.24 декабря 2021 года 13:12
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции FedEx Corp. с прогнозной ценой $305 за штуку, что предполагает потенциал роста более 20% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "FedEx на текущий момент имеет привлекательные значения мультипликаторов по сравнению... читать дальше
.24 декабря 2021 года 12:45
ставка на стратегическое сырье, прогнозная стоимость бумаги на конец 2022 года - 92,59 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александра Осина. "С учетом рыночной конъюнктуры устанавливаем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.