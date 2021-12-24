"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 6911 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 6911 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 5200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что за 9 месяцев 2021г выручка "ФосАгро" выросла на 50% и составила 292,6 млрд руб., EBITDA компании увеличилась на 92,2%, а рентабельность EBITDA составила 44,5%. Чистая прибыль в отчетный период взлетела в 22 раза до 87,84 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль выросла вдвое до 85,06 млрд руб. По прогнозам, мировой спрос на удобрения в 2022г останется стабильным, что, по мнению аналитиков, будет отражено в котировках компании.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 6911 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5200 рублей риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,47", - указывают стратеги "Финама".

ПАО "ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, крупнейший в России и один из ведущих мировых поставщиков фосфорсодержащих удобрений. Принадлежащее "ФосАгро" АО "Апатит" является мировым лидером в производстве высокосортного фосфатного сырья и крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений. Компания также располагает мощностями по производству аммиака и аммиачной селитры и выпускает азотные и смешанные удобрения.

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