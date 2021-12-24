Сбербанк и ВТБ могут стать фаворитами в финансовом секторе в 2022г - BCS Express

Фаворитами в секторе в 2022г могут стать Сбербанк и ВТБ, полагают аналитики BCS Express.

Финансовый сектор в 2021г показал второй лучший результат в отраслевом разрезе и прибавил 35%, констатируют эксперты. Такая динамика была обеспечена преимущественно акциями TCS Group, которые выросли в 2,5 раза. Банк продолжает стремительно развиваться, оставаясь при этом высокомаржинальным.

Стратеги BCS Express считают, что в целом банковский сектор чувствовал себя неплохо. Большинство компаний смогли кратно увеличить прибыль по итогам 9 месяцев на фоне снижения объемов резервирования. Чистая прибыль ВТБ за период выросла в 4,4 раза г/г, Сбербанка - в 1,75 раза. Оба банка ожидают роста годовой прибыли до рекордных уровней и превышения показателя относительно предыдущих прогнозов.

"Слабую динамику показывает Qiwi. Компания столкнулась с ограничениями ЦБ на часть операций платежного сегмента, а также с сентября 2021г должна была потерять часть доходов, связанных с букмекерским бизнесом. Ожиданий опережающего роста акций в следующем году нет. Фаворитами в секторе на 2022г могут стать Сбербанк и ВТБ. Оба банка интересны за счет ожиданий крупных дивидендов по итогам 2021г. Дивдоходность ВТБ ожидается вблизи 14-18%, Сбербанка - около 9% для обыкновенных акций и 10% для привилегированных", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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