Возможно укрепление рубля до 70,4 руб./$1 в 2022г - Райффайзенбанк

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 70,4 руб./$1 в следующем году, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Курс рубля имеет небольшой потенциал для укрепления в следующем году (в отсутствие новых геополитических рисков) за счет сохранения сильного текущего счета на фоне высоких мировых цен. Тем не менее активному укреплению помешает сохранение повышенного оттока капитала и интервенций Минфина. В итоге мы ожидаем роста курса рубля лишь до уровня в 70,4 руб./$1", - указывают эксперты банка в комментарии.

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