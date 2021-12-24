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Главная / Мнения аналитиков / Акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти могут стать лидерами нефтегазового сектора в 2022г - BCS Express
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24 декабря 2021 года 13:37
Акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти могут стать лидерами нефтегазового сектора в 2022г - BCS Express
Лидерами нефтегазового сектора в 2022 году могут стать акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", считают аналитики BCS Express. "Основные факторы инвестиционной привлекательности "ЛУКОЙЛа" - щедрая дивидендная политика, а также активизировавшийся недавно buyback. Дивидендная доходность акций в 2022 году ожидается около 8-11%. Обратный выкуп создает в акциях дополнительный спрос, благодаря чему они должны показывать динамику "лучше рынка", - отмечают эксперты инвесткомпании. "Роснефть" интересна за счет реализации проекта "Восток Ойл", обращают внимание аналитики. "Это крупный привлекательный актив. Ресурсная база "Восток Ойл" составляет 6,2 млрд тонн высококачественной низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки", - пишут они. "Бумаги "Газпрома" оценены относительно дешево, учитывая цены на газ. Заполненность ПХГ в Европе на 20 декабря составляла 59% против в среднем 75% за последние 5 лет. Из-за низких запасов спрос на топливо в ближайшей перспективе должен оставаться повышенным. Дивидендная доходность "Газпрома" по итогам 2021 года ожидается около 12-15% - больше среднерыночных значений и особенно высоко для "голубой фишки". Также к потенциально интересным бумагам с повышенным уровнем риска на 2022 год, по мнен ию аналитиков инвесткомпании, можно отнести бумаги "Русснефти" и "префы" "Башнефти". "Русснефть" - на текущий момент одна из наиболее дешевых бумаг сектора, в 2021 году котировки были под сильным давлением из-за выхода из капитала компании пенсионных фондов. Сейчас нет уверенности, что давление на акции в скором времени прекратится, однако если это произойдет, то котировки могут заметно вырасти в цене", - указывают эксперты BCS Express. "В кейсе "префов" "Башненфти" наибольший интерес представляют дивиденды за 2021 год. На текущий момент нет ясного понимания, каких выплат ждать по итогам года. Если предположить, что payout ratio от чистой прибыли по МСФО будет в диапазоне 25-50%, то дивидендная доходность может оказаться в районе 9-19%. При выплате ближе к верхней границе в акциях есть потенциал позитивной переоценки", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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