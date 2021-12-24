"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции FedEx с прогнозной ценой $305

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции FedEx Corp. с прогнозной ценой $305 за штуку, что предполагает потенциал роста более 20% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"FedEx на текущий момент имеет привлекательные значения мультипликаторов по сравнению с крупнейшими американскими конкурентами, а также некоторыми компаниями меньших размеров. За счет сильных позиций на рынке эмитент способен развиваться и демонстрировать рост финансовых показателей", - отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов.

FedEx Corp. - холдинговая компания, специализирующаяся на курьерской и почтовой доставке, а также оказывающая оказывающая иные услуги в области логистики и электронной коммерции. Эмитент входит в число лидеров в сегменте доставки посылок на территории США.

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