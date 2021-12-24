Долгосрочная перспектива цены акций Arista Networks умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций Arista Networks выглядит умеренно позитивно, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Компания Arista достаточно молодая и работает на перспективном рынке, который получил еще больше стимулов для роста из-за развития метавселенной. Arista расширяется за счет приобретений, выхода на новые рынки и предоставления новых услуг. Сейчас компания стоит дорого по основным мультипликаторам и оценке Уолл-стрит. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. Прямо сейчас акции не находятся в зоне покупок, велик риск значительной коррекции. По ее завершению акции стоит рассмотреть к приобретению, по крайней мере, в диапазоне $125-115. На короткой дистанции акции подходят для внутридневной торговли", - отмечает аналитик в обзоре инвесткомпании.

Arista Networks - американская технологическая компания, разрабатывающая и предоставляющая сетевое оборудование для крупномасштабных центров обработки данных.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.