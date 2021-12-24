Рынок акций РФ утром в пятницу опустился ниже 3700п по индексу МосБиржи во главе с TCS и газовиками

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается на фоне наметившегося ухудшения внешней конъюнктуры и ухода западных игроков на рождественские праздники; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 3700 пунктов во главе с расписками TCS Group и бумагами газовых компаний из-за коррекции вниз цен на газ в Европе после ралли.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3680,95 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1584,31 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар США просел до 73,18 руб./$1 (-0,12 руб.).

Подешевели расписки TCS Group (-1,3%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума вторника. Обновленный прогноз погоды обещает региону сильную оттепель в последние дни года.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу составляет порядка $1320 за тысячу кубометров. В четверг торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне $1485 за тысячу кубометров после $1997 в среду и рекордных $2138 за тысячу кубометров во вторник.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, в пятницу площадки США и многие биржи Европы (Великобритания работает до 15:30 МСК - прим. ИФ) не будут проводить торги в связи с празднованием католического Сочельника. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фондовые индексы Шанхайской биржи просели из-за вспышки COVID-19, которая привела к очередным масштабным карантинам. Рост числа случаев заражения коронавирусом в китайском городе Сиань привел к блокированию его 13 млн жителей, и несколько крупных компаний заявили, что это повлияло на их деятельность.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, спрос инвесторов на российский активы в пятницу будет сегментированный на фоне сниженных объемов торгов.

В конце недели ситуацию на мировых рынках можно оценить как нейтральную: ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно, а цены на нефть Brent немного снизились. Значимых новостей не ожидается, поэтому на открытых площадках объемы торгов будут снижены. Скорее всего, рынки проведут день без выраженной динамики, на "Мосбирже" также вероятна консолидация, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, коррекция цен на газ в Европе привела к просадке российских индексов, к этому добавились снижение нефти и неуверенность покупателей в Азии.

На рынке акций РФ преобладают продавцы, фиксирующие прибыль перед длинными рождественскими выходными на западных площадках. Кроме того, цены на газ уже почти на треть ниже исторического пика во вторник. Соответственно, сектор нефти и газа стал основным поставщиком потерь для индекса МосБиржи. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, прошедшая в четверг, также не внесла позитива, поскольку напомнила о клубке весьма трудно разрешимых геополитических противоречий с западными странами, считает аналитик.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов не исключает небольшого роста российских акций.

Накануне сработала старая примета: в большинстве случаев в дни "больших" выступлений президента РФ Владимира Путина рынок акций снижается. Так произошло и в этот раз, несмотря на позитивный внешний фон. Глава государства явно дал понять, что Россия не будет мириться с продвижением НАТО к российским границам и убийством российских граждан на востоке Украины. Таким образом, страхи начала военного противостояния России и Украины лишь усилились, что и нашло отражение в снижении котировок большинства российских высоколиквидных акций.

Но в пятницу "Коммерсантъ" опубликовал интервью с послом США в России Джоном Салливаном, в котором дипломат заявил, что США и НАТО готовы к диалогу с Москвой. Таким образом, можно говорить о некотором снижении политических рисков. Кроме того, по традиции в большинстве случаев в отсутствие торгов на Западе перед новым годом российский рынок акций растет.

Пока же динамика высоколиквидных российских акций разнонаправленная. Акции "Газпрома" стоит аккуратно подбирать на просадках - сейчас это самая перспективная российская бумага. Спекулятивно можно попробовать купить акции Сбербанка с целью зафиксировать прибыль в районе 300 рублей, считает Антонов.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,6-0,9%, при этом S&P500 (+0,6%) достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 2,8%. На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Мировые инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон".

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 потерял менее 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), в Европе стагнация (индекс FTSE подрос на 0,03%, французский CAC 40 просел на 0,1%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал рост американского рынка акций днем ранее на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

Нефтяной рынок умеренно корректируется вниз после роста накануне, торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $76,23 за баррель (-0,8% и +2,1% накануне). Фьючерсы на WTI накануне выросли до $73,79 за баррель (+1,4%), а по итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,1%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,8%), VK (MOEX: VKCO) (-2,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (-2,5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,2%).

Лидерами роста выступили акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+16,4%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+11,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+9,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,62 млрд рублей (из них 4,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 610,53 млн рублей на акции "Яндекса").