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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сильные движения на рынке ОФЗ до конца 2021г маловероятны - "Локо-Инвест"
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24 декабря 2021 года 11:16

Сильные движения на рынке ОФЗ до конца 2021г маловероятны - "Локо-Инвест"

Сильные изменения на рынке гособлигаций до конца текущего года уже маловероятны, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Четверг на рынке гособлигаций завершился без явной активности и каких-либо изменений на кривой. Год для многих завершен, итоги не самые лучшие, да и причины что-то делать перед праздниками отсутствуют. Какие-то действия возможны на следующей неделе по итогам публикации последних в текущем году данных по экономике за ноябрь и предварительным оценкам инфляции за декабрь. По нашим прогнозам, рост цен за месяц может составить 0,7-1,0% или 8,3-8,6% в годовом выражении. Поэтому больших изменений на рынке ОФЗ в этом году мы вряд ли увидим", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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