Выход рубля из диапазона 73,3-74,5 руб./$1 до конца 2021г маловероятен - BCS Express

Выход курса валютной пары доллар/рубль за границы диапазона 73,3-74,5 руб./$1 до конца текущего года не ожидается, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

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