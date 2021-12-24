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24 декабря 2021 года 10:33
Возможно тестирование сверху вниз уровня 73 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Возможно тестирование сверху вниз уровня 73 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Утро пятницы сформировало нейтральный фон для укрепления национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются под легким давлением, ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Отметим, что в пятницу сложно ожидать заметной волатильности - большинство бирж развитых стран закрыто в связи с католическим Рождеством. Ждем, что пара доллар/рубль останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1, тяготея к нижней его границе", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов из-за наметившегося ухудшения на мировых рынках
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