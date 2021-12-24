Рост котировок нефти выше $77/барр. в пятницу маловероятен - Sber CIB

Подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $77 за баррель в пятницу маловероятен, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Объём торгов нефтью снижается, рынок уязвим к резким колебаниям. В пятницу торги американской нефтью WTI не проводятся, а на европейской бирже ICE цена нефти марки Brent будет зафиксирована в 15:30 МСК. По нашему мнению, она вряд ли превысит уровень сопротивления $77 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Аналитики Sber CIB считают, что в пятницу рубль может резко укрепиться и преодолеть уровень 73 руб. /$1: поддержка со стороны экспортёров сохранится, тогда как иностранцы будут малоактивны из-за католического Рождества.

На рынке госдолга, как считают в инвестбанке, некоторым спросом в пятницу по-прежнему могут пользоваться краткосрочные ОФЗ с фиксированным купоном и флоатеры, так как участники рынка, возможно, продолжат размещать свободную рублёвую ликвидность на новогодние праздники.

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