Котировки акций Распадской сохраняют среднесрочный потенциал роста - BCS Express

Котировки акций "Распадской" сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки бумаг "Распадской" поднимались четыре сессии подряд на фоне поступательного роста цен на коксующийся уголь и ожиданий высоких дивидендов в 2022 году. Сейчас недооценка акций уже не выглядит столь значительной как раньше, однако потенциал для подъема в среднесрочной перспективе все еще сохраняется", - указывает аналитик инвесткомпании.

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