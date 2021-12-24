Возможно продолжение роста цены нефти в начале следующей недели - ПСБ

Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent к уровню $80 за баррель в начале следующей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы котировки нефти марки Brent снижаются, но остаются заметно выше важного уровня в $75 за баррель, открывающего технический потенциал роста в зону $78-80за баррель. В пятницу Brent находится под умеренным давлением, вызванным частичной фиксацией прибыли на безыдейном ввиду выходных в США и Европе рынке, которое, впрочем, не меняет обнадеживающую техническую картину в нефти. Ждем маловолатильных торгов, рассчитываем на возобновление роста котировок в начале следующей недели", - отмечает Локтюхов в комментарии ПСБ.

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