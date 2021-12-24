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24 декабря 2021 года 09:23
Текущий потенциал роста цены нефти, скорее всего, уже реализован - BCS Express
Потенциал восстановления нефтяных котировок, скорее всего, уже реализован к текущему моменту, логична небольшая коррекция, говорится в комментарии BCS Express. "Котировки Brent в пятницу утром оказались в районе $76,5 за баррель. Ожидается сокращенная торговая сессия и так называемый тонкий рынок - обороты торгов будут пониженными. В такой день малейший дисбаланс может приводить к сильным внутридневным движениям, но их не стоит воспринимать как признаки силы или слабости рынка. В целом потенциал восстановления можно считать реализованным и логичной была бы небольшая коррекция", - отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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.24 декабря 2021 года 09:44
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.24 декабря 2021 года 09:32
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.24 декабря 2021 года 09:22
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.24 декабря 2021 года 09:13
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 на торгах в пятницу, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Курс рубля вновь ушел в зону 73-73,5 руб./$1, которая является сильной технической поддержкой по паре доллар/рубль. В... читать дальше
.24 декабря 2021 года 09:03
Аналитики BCS Express позитивно оценивают среднесрочные перспективы котировок акций нефтегазового и банковского секторов, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "На рынке США в пятницу выходной день, закрыта и часть европейских площадок, в Великобритании укороченный торговый день (до 15:30... читать дальше
.24 декабря 2021 года 08:47
Москва. 24 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; активность торгов при этом будет пониженной из-за отсутствия на рынке многих иностранных инвесторов в связи с приближающимся католическим Рождеством, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.24 декабря 2021 года 08:46
Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов из-за наметившегося ухудшения на мировых рынках
Москва. 24 декабря. Доллар и евро слегка растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.23 декабря 2021 года 19:41
Рубль вечером продолжает активно повышаться к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
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.23 декабря 2021 года 19:22
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 декабря в фокусе будут следующие события: - биржи США и Германии закрыты, биржи Великобритании, Гонконга и Франции завершают работу раньше в... читать дальше
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