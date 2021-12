S&P 500 снова обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли в четверг. Рынки АТР в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть марки Brent дешевеет в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда в 68-й раз в текущем году.

Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 2,8%.

На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года, отмечает MarketWatch. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон".

"Сейчас речь идет об оптимизме, что этот штамм не будет таким плохим для экономики, как "дельта" и оригинальный вирус", - отмечает главный экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энгельке.

"Есть большие надежды на то, что быстрое развертывание бустерных инъекций во многих странах позволит держать число госпитализаций на управляемом уровне, избегая необходимости в жестких или длительных локдаунах", - полагает ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в четверг. Расходы увеличились на 0,6%. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс потребительских цен (PCE Core), который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в ноябре на 0,5% за месяц и на 4,7% за год, причем годовые темпы роста стали максимальными с 1982 года.

Продажи новых домов в США в ноябре подскочили на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 744 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с апреля, сообщил Минторг. Консенсус-прогноз предполагал повышение всего на 3,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 70,6 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 месяцев, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 70,4 пункта. Аналитики не прогнозировали пересмотра.

В четверг повысилась стоимость компаний из сферы туризма и авиаперевозок, в том числе Marriott International (SPB: MAR) - на 1,6%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 0,7%.

Котировки акций Ortho Clinical Diagnostics подскочили по итогам торгов на 6,9% после того, как Quidel Corp. (SPB: QDEL) сообщила о покупке этого производителя медицинского оборудования для диагностики за $6 млрд.

Между тем цена торгующихся в США бумаг JD.com Inc. (SPB: JD) упала на аналогичную величину - на 6,9%. Китайский технологический гигант Tencent Holding Ltd. намерен резко сократить свою долю в интернет-ритейлере JD.com, распределив бумаги компании между своими акционерами в рамках выплаты промежуточных дивидендов.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 196,67 пункта (0,55%) и достиг 35950,56 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Caterpillar (SPB: CAT), подорожавшие на 2%, а также Dow Inc. (SPB: DOW) и Honeywell International (SPB: HON) - на 1,7%. При этом наиболее существенно снизились цены бумаг Visa Inc. (SPB: V) и Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. - на 0,6%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 29,23 (0,62%) - до 4725,79 пункта. Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 5,8% и стали локомотивом подъема среди компаний, входящих в расчет индекса.

Nasdaq Composite поднялся по итогам сессии на 131,48 пункта (0,85%), составив на закрытие 15653,37 пункта.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал рост американского рынка акций днем ранее на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

"Омикрон" выглядит как "краткосрочный сбой", а не "разрушительный встречный ветер, сбивающий экономику с ее курса", заявил Эдвард Мойя из Oanda.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК снизился на 0,02%.

В число лидеров повышения котировок входят акции производителя электропроводки Fujikura Ltd. (+2,9%), выпускающей полупроводниковое оборудование Screen Holdings Co. (+2,7%) и производителя различного промышленного оборудования Hitachi Zosen Corp. (+2,4%). Также растет стоимость производителя потребительской электроники Sony (+0,1%).

Между тем дешевеют бумаги автопроизводителей Toyota Motor (-0,2%) и Nissan Motor (-0,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,7%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,5%).

Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 0,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Подъем был отмечен по итогам третьего месяца подряд и стал максимальным почти за два года (с января 2020 года). В октябре инфляция составляла 0,1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,5% в годовом выражении после подъема на 0,1% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Количество домов, строительство которых было начато в прошлом месяце, увеличилось на 3,7% по сравнению с ноябрем 2020 года. Это минимальные темпы роста с марта. Аналитики предполагали подъем на 7,1%. В октябре показатель взлетел на 10,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции операторов казино Sands China Ltd (+4,7%) и Galaxy Entertainment Group Ltd. (+2,1%), а также представителей сферы недвижимости Link Real Estate Investment Trust (+1,7%) и Henderson Land Development Co. (+1,4%).

Кроме того, повышается стоимость производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. (+1,1%), производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (+1,1%) и нефтяной CNOOC (+1%).

Между тем цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. уменьшилась на 0,4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 1,8%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd - на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 0,15%, в то время как бумаги другого представителя отрасли Rio Tinto потеряли в цене 0,1%.

Стоимость нефтепроизводителя Santos Ltd повысилась на 2,2%, финансовой компании AMP Ltd. - на 6,4%.

Нефть марки Brent дешевеет в пятницу, торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $76,32 за баррель, что на $0,53 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,56 (2,1%) - до $76,85 за баррель.

Фьючерсы на WTI накануне выросли в цене на $1,03 (1,4%) - до $73,79 за баррель. По итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

"Цены на нефть стабилизировались на фоне потока положительных данных, касающихся борьбы с COVID-19", - отмечает главный аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя. "Кажется, все главные катализаторы, которые ждут нефтяной рынок в новом году, будут способствовать росту цен", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.